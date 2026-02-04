　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

把關春節食安！金門跨局處聯合稽查抽驗　全數合格

▲▼金門跨局處今日聯合稽查抽驗春節應景食品全數合格。(圖／金門縣衛生局提供)

▲金門跨局處今日聯合稽查抽驗春節應景食品全數合格。(圖／金門縣衛生局提供)

記者鄭逢時／金門報導

農曆春節將近，為守護民眾年節飲食安全，金門縣衛生局於今(4)日會同縣府多個局處，前往金城東門市場周邊商家及餐飲場所展開食品安全聯合稽查，全面檢視食品標示、來源與環境衛生，替民眾把關年節餐桌。

衛生局表示，本次由局長李金治率隊，結合消保官、政風、產發處與環保局等單位，針對市場攤商、特產行、雜貨店，以及宴席與團餐餐廳進行現場查核，並同步發送食品衛生與法規宣導資料，協助業者落實食品良好衛生規範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣府指出，春節食品稽查專案自114年11月起啟動，累計稽查食品販賣業97家次、餐飲與宴席等場所214家次、食品製造業63家次，並針對年節應景食品抽驗51件，品項涵蓋肉品、海鮮、麵線、糕餅、糖果、蔬果及進口食品等多元類。

▲▼金門跨局處今日聯合稽查抽驗春節應景食品全數合格。(圖／金門縣衛生局提供)

抽驗項目依產品性質進行，包括防腐劑、甜味劑、著色劑、過氧化氫、乙型受體素、農藥多重殘留、禽畜產品殘留藥物及食品中微生物等，檢驗結果均符合相關法規，未發現違規情形。

衛生局提醒業者，應依法保存進銷貨憑證與紀錄，以利溯源管理；也呼籲消費者選購年節食品時，注意包裝標示與保存期限，避免選擇色澤過於鮮豔或氣味異常產品，購買後儘早食用並妥善保存。相關抽驗結果已公告於衛生局官網，供民眾查詢參考。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
捧紅賈靜雯、郝劭文！　吳敦睡夢中病逝
快訊／4檔飆股「抓去關」新名單　昇達科明起20分鐘撮合一次
尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺爛：價值45
今年第2號颱風「西望洋」估明天生成！周末低溫急探7度
春聯揮毫「一馬平川」要超越李四川？　黃國昌：別太多政治聯想
快訊／台南足療師隨機砍人釀2傷　殺人未遂遭聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

把關春節食安！金門跨局處聯合稽查抽驗　全數合格

李遠逛書展「一路結帳」報答出版社　書單保密「購書金額曝光」

台鐵員工調車遭列車夾傷　公司：將懲處人員疏失

青花驕嘉義店外水溝被爆有浮油　王品道歉「將加強營運檢討」

LINE免費「過年8款貼圖」拜年超好用！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

義大利白內障手術要等1年　奶奶特地「搭機赴台治療」狂讚：超滿意

西望洋颱風估明天生成　周五晚間寒流南下「低溫探7度」

《爸爸回家做晚飯》年菜特輯暖爸阿Ben下廚　廚佛Fred翻車名場面全都錄

台北國際書展門票可抵購書　搭配文化幣放大「用2點送1點」

南橫公路「瓦筏哈橋」通車　全台最易受災路段重生

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸屁孩放火燒死薩摩耶

把關春節食安！金門跨局處聯合稽查抽驗　全數合格

李遠逛書展「一路結帳」報答出版社　書單保密「購書金額曝光」

台鐵員工調車遭列車夾傷　公司：將懲處人員疏失

青花驕嘉義店外水溝被爆有浮油　王品道歉「將加強營運檢討」

LINE免費「過年8款貼圖」拜年超好用！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

義大利白內障手術要等1年　奶奶特地「搭機赴台治療」狂讚：超滿意

西望洋颱風估明天生成　周五晚間寒流南下「低溫探7度」

《爸爸回家做晚飯》年菜特輯暖爸阿Ben下廚　廚佛Fred翻車名場面全都錄

台北國際書展門票可抵購書　搭配文化幣放大「用2點送1點」

南橫公路「瓦筏哈橋」通車　全台最易受災路段重生

直擊／「超人力霸王」降臨高雄車站超Q！旅運中心也被哥摩拉攻佔

落實廉能治理　台東縣府完成公職人員財產申報抽籤

迎接馬年新春　澎湖水族館推出「海馬迎新春」主題活動

李遠嘆「戲院排片定生死」！喊話業者：保護國片　3年目標20%絕不強迫

房東擅闖租屋處「突開房門」還來過夜！　女房客內衣褲被看光

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

吳敦病逝！曾鬧翻乾女兒賈靜雯嘆「太突然」　林志穎淚謝：沒他就沒我

異鄉徒步遇寒夜　大武警助日籍翁安心歇腳

台北花市2/12起至2/16中午　連續108小時營業不打烊

南消和緯分隊攜手宮廟宣導防火　提醒春節用火用電安全

【同屋連兩案】11歲女童口吐白沫猝死　隔日同住處7人一氧化碳中毒

生活熱門新聞

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

探5℃！　最凍時間曝

「立春」4生肖先動先贏

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

凍3天！　估跌破6℃強冷空氣要來了

網酸「張忠謀坐輪椅」：有錢又怎樣？　許美華反轟愚蠢

爬101「辦公室男對他狂搖頭」　霍諾德1舉動神爆了

美議員批擋國防預算！詹江村怒：再唧唧歪歪「就制裁美國」

哪個世代最辛苦？他點名「最慘一代」網戰翻

長輩紅包「過年要8000、1萬」？過來人曝行情

桃園燈會18公尺主燈曝光！驚奇設計全網歪樓

「鏡像人」手術成功　半年甩肉22公斤

大S猝逝完整時間軸　醫：「泡湯+吃退燒」致命主因

更多熱門

相關新聞

金門縣議會響應年菜募集

金門縣議會響應年菜募集

農曆春節將至，為讓弱勢家庭兒童在年節期間也能感受團圓與關懷，金門縣議會得知金門家扶中心推動年菜募集行動後，隨即投入支持，以實際行動傳遞祝福，陪伴受扶助家庭迎接嶄新的一年。

論壇後宣布上海居民赴金馬　蕭旭岑：因國共建立起互信平台

論壇後宣布上海居民赴金馬　蕭旭岑：因國共建立起互信平台

開放上海居民赴金馬遊！　國台辦籲民進黨「解除阻撓禁限」

開放上海居民赴金馬遊！　國台辦籲民進黨「解除阻撓禁限」

台金第四波加班機再釋出1184個座位

台金第四波加班機再釋出1184個座位

金大發行綠色公債打造學生宿舍

金大發行綠色公債打造學生宿舍

關鍵字：

金門新聞金門春節食品衛生局稽查

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面