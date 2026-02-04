把關春節食安！金門跨局處聯合稽查抽驗　全數合格

▲金門跨局處今日聯合稽查抽驗春節應景食品全數合格。(圖／金門縣衛生局提供)

記者鄭逢時／金門報導

農曆春節將近，為守護民眾年節飲食安全，金門縣衛生局於今(4)日會同縣府多個局處，前往金城東門市場周邊商家及餐飲場所展開食品安全聯合稽查，全面檢視食品標示、來源與環境衛生，替民眾把關年節餐桌。

衛生局表示，本次由局長李金治率隊，結合消保官、政風、產發處與環保局等單位，針對市場攤商、特產行、雜貨店，以及宴席與團餐餐廳進行現場查核，並同步發送食品衛生與法規宣導資料，協助業者落實食品良好衛生規範。

縣府指出，春節食品稽查專案自114年11月起啟動，累計稽查食品販賣業97家次、餐飲與宴席等場所214家次、食品製造業63家次，並針對年節應景食品抽驗51件，品項涵蓋肉品、海鮮、麵線、糕餅、糖果、蔬果及進口食品等多元類。

抽驗項目依產品性質進行，包括防腐劑、甜味劑、著色劑、過氧化氫、乙型受體素、農藥多重殘留、禽畜產品殘留藥物及食品中微生物等，檢驗結果均符合相關法規，未發現違規情形。

衛生局提醒業者，應依法保存進銷貨憑證與紀錄，以利溯源管理；也呼籲消費者選購年節食品時，注意包裝標示與保存期限，避免選擇色澤過於鮮豔或氣味異常產品，購買後儘早食用並妥善保存。相關抽驗結果已公告於衛生局官網，供民眾查詢參考。