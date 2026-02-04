松信是最溫暖的家　許淑華挑戰市議員6連霸

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨議員選舉黨內初選今展開登記作業，台北市議員許淑華宣布將爭取連任，並在今天領表、繳交相關規費完成登記作業。許說，松山信義是她最深的牽掛，也是最溫暖的家，這裡的每一個社區、每一條巷弄，都有她多年來服務的足跡與回憶，謝謝大家的信任與陪伴，她才能一路走到今天，「讓我們一起努力，讓生活更好、讓城市更進步、讓未來超有感」。

許淑華表示，今天她帶著無盡感謝的心情，正式完成黨內初選登記。她說，這些年來，不論是在市場、路口、校園還是社區活動，總是與大家站在一起，聽著鄉親們分享煩惱、喜悅，「感謝有大家一路相伴，我才能走到今天。此刻，我想再次向各位承諾：未來我會繼續為大家打拚！」

許淑華說，回想一路走來，已連任5屆市議員。從踏入政壇的第一天起，她就告訴自己，政治就是要貼近人民的生活。所以，無論是交通安全的改善、公共工程的監督、社會福利的爭取，或是為婦幼、長者、弱勢族群發聲，哪怕是最小的事，她都希望自己是那個最認真、最可靠的幫手。

許淑華強調，自己一路以來都不用華麗的口號，只在乎能不能真正解決市民朋友的問題；不講空泛的大道理，只希望市民的日子能過得更安心、更踏實。也正因為始終堅持這樣的初衷，才能一步一步走到今天。

「現在的台灣，正面臨許多令人擔憂的挑戰。」許淑華說，民主自由是大家共同守護的價值，卻也不斷受到威權勢力的滲透與干擾，還有假訊息、社會對立被刻意操弄，讓很多人對未來感到焦慮，「身為民意代表，我比誰都清楚，政治不只是爭取建設與預算，更是守護台灣民主的重要防線」。

許淑華說，民主不是理所當然，而是需要每一代人共同努力維護。她會繼續堅定守護民主，理性問政、穩健監督，更讓市民可以安心生活。她強調，松山信義是她最深的牽掛，也是最溫暖的家，這裡的每一個社區、每一條巷弄，都有多年來服務的足跡與回憶；她知道哪個路口需要改善、哪個學校需要協助、哪位長輩需要照顧，因為我一直都在大家身邊。

「未來，我仍會繼續走進基層、傾聽民意，把大家的需要轉化成具體的政策。」許淑華說，她要讓城市建設更貼心、公共服務更完善、社會照顧更有溫度，讓每一位市民都能真實感受改變，讓大家「超有感」。除了議會的問政工作外，她也長期投入社會公益，關心婦女權益、動物保護與公共健康議題，用實際行動守護大家，「對我來說，從政是為這座城市、為這塊土地盡一份心力」。

許淑華表示，當市民看到她總是說「謝謝許議員」，看到市民因為改變而露出笑容，這就是她最大的成就感。從政的路並不容易，但只要想到鄉親的期待，她就有繼續前進的力量。

「未來，我會一如既往，用最專業、最理性、也最溫暖的態度服務大家；不畏壓力、勇於承擔，為市民把關到底。」許淑華說，懇請各位繼續給我支持，讓她有機會繼續為松山信義努力、為台北打拚、為台灣守護民主自由的未來。