春節前夕慰勞基層警　台東縣議長吳秀華成功分局致贈慰問品

▲台東縣議會議長吳秀華，春節前夕慰勞基層警力。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節將近，台東縣議會議長吳秀華為感謝基層警察人員長期堅守崗位、守護地方治安，於3日前往台東縣警察局成功分局進行春節慰問，向值勤同仁表達關懷與感謝之意。

吳秀華議長除親自向現場員警致意外，也準備茶點及茶葉等慰問品，為即將面臨春節連假繁重勤務的基層警力加油打氣，現場氣氛溫馨。她表示，警察同仁在年節期間仍須堅守第一線，守護民眾生命財產安全，付出與辛勞值得肯定。

成功分局指出，每逢春節及連續假期，轄區因觀光人潮湧入，車流與人流明顯增加，治安與交通維護工作更顯繁重。儘管勤務壓力提升，基層員警仍秉持高度使命感與專業精神，持續投入各項警政工作，確保轄區秩序穩定。

成功分局對吳秀華議長的關懷表達誠摯感謝，並由分局長代表全體同仁致意。因應即將展開的「115年加強重要節日安全維護工作」，成功分局表示，將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，自2月9日起全面啟動相關勤務，除加強轄區巡邏密度外，也同步推動多項便民措施，包括年節期間大額現金提領護鈔服務及住宅巡守等作為，防範空屋遭竊，期盼讓民眾安心過好年。