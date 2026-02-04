　
地方 地方焦點

異鄉徒步遇寒夜　大武警助日籍翁安心歇腳

▲達仁警伸援手助日籍老翁安心歇腳。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲達仁警伸援手助日籍老翁安心歇腳。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

日前大武警察分局達仁派出所接獲民眾報案，指稱在台東縣台9線沿線，有一名日籍老翁疑似需要警方協助。警方獲報後，隨即派遣警員蔡侑軒前往現場了解狀況。

警方到場後發現，該名日籍老翁因夜間未能順利找到歇腳處，獨自在寒夜中徒步前行，神情顯得徬徨。考量其安全，警方先行將老翁帶返派出所安置，並協助處理住宿問題。

老翁抵達派出所後，副所長林茂成貼心準備熱茶，讓其稍作休息、暖暖身子。由於語言不通，雙方透過手機翻譯軟體順利溝通。老翁表示，他是來自日本北海道的大野先生，目前正在台灣進行徒步旅行，原計畫向附近國小借宿露營一晚，但因校方不便提供協助，才一時無法找到夜宿地點。

所長樊永福考量近日夜間氣溫偏低，加上大野先生年事已高，而派出所內亦無合適空間可供住宿，遂憑藉對轄區環境的熟悉，主動聯繫在地遊客中心協調協助。遊客中心得知情況後，隨即表示願意提供露營空間，讓大野先生得以安心歇息，順利解決住宿問題。對於警方在異鄉即時伸出援手，大野先生也表達由衷感謝。

大武警察分局表示，員警除肩負治安與交通維護工作外，對於轄區居民及行經南迴地區的旅客，若有需要協助之處，皆會秉持主動關懷、熱忱服務的精神

02/02 全台詐欺最新數據

