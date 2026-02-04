民眾爆胎和平警神救援　盧秀燕收到感謝信深深感動

▲開車破輪員警伸手救援，民眾寫信盧秀燕市長表示感謝，今日到大梨山地區慰勞辛苦員警。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市長盧秀燕今（4）日展開「和平專案」，前往和平警分局梨山分駐所及天輪派出所慰勞第一線員警，並提前向堅守偏鄉崗位的警察同仁拜早年、祝賀新年快樂。市長表示，近期收到外縣市民眾來信，感謝和平警察在山區交通不便、情況危急時即時伸出援手，讓她深受感動，也更加肯定基層員警的付出與辛勞。





感謝信中提及林姓民眾於114年12月17日下午行經武陵農場附近時，因右前輪胎破損，於勝光派出所前路旁自行更換備胎，因地處彎道，現場交通狀況相當危險。勝光派出所蕭姓員警見狀，主動上前關心，提醒林民路旁處置恐有安全疑慮，並引導其將車輛駛入派出所前方空地。經熱心員警建議後，林民決定更換輪胎，蕭員亦主動協助聯絡梨山地區汽修廠前來派出所完成更換作業，讓民眾得以安心續程。





林姓民眾對於員警即時協助、細心關懷深表感激，事後特地寫信向市長致謝，感謝蕭姓員警在偏遠山區提供即時又貼心的服務，充分展現警察為民服務的精神。今日盧市長在臺中市政府警察局長吳敬田陪同下，訪視天輪派出所與梨山分駐所。

盧秀燕強調，警察24小時不間斷執勤，不僅維護地方治安與交通安全，更是偏鄉居民最堅實的依靠，感謝同仁努力，也感謝民眾支持警察，市府會持續支持基層警政工作，讓警察更能全力以赴，安心守護市民。