違規載運生雞糞恐污染環境　關山警通報業管機關依法裁罰

▲民眾檢舉生雞糞違規載運。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局日前接獲民眾匿名檢舉，指稱延平鄉一處空地疑似有車輛違規載運生雞糞，恐影響環境衛生及公共安全。警方獲報後立即派員前往查處，並同步通報相關業管機關到場共同處理，展現跨機關合作、行政一體的執法作為。

警方到場後，發現現場停放多部車輛，經查車上載有大量未經處理的生雞糞。初步了解，相關人員表示該批雞糞擬作為農業肥料使用，惟未依規定完成申請、運送及處理程序，恐涉違反環保及農政相關法令。警方隨即協助維持現場秩序，並聯繫環保及農業主管機關派員到場查證認定。

關山分局指出，生雞糞若未經妥善處理即任意載運或堆置，容易產生惡臭、孳生病媒蚊蠅，甚至造成水土污染，影響周邊居民生活品質與環境衛生。依現行相關法令規定，未依規定處理或違規載運廢棄物，經查證屬實者，將由業管機關依法裁罰，情節重大者，最高可處新台幣數萬元以上罰鍰，呼籲業者切勿心存僥倖。

警方強調，本案主要業管單位為環保機關，警方基於行政一體原則，在接獲檢舉後即積極協助查處、通報及蒐證，確保案件能依法即時處理，避免污染情形擴大。未來如再接獲類似案件，警方仍將持續與相關單位密切合作，共同守護環境安全。

關山警察分局也呼籲，從事農業、畜牧或相關運輸行為的業者，應事前充分了解並遵守相關法規，依規定申請、合法運送並妥善處理；民眾如發現疑似污染環境或違規載運情事，可即時向警方或環保單位通報，攜手維護乾淨、安全的生活環境。