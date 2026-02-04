　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

違規載運生雞糞恐污染環境　關山警通報業管機關依法裁罰

▲民眾檢舉生雞糞違規載運。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲民眾檢舉生雞糞違規載運。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局日前接獲民眾匿名檢舉，指稱延平鄉一處空地疑似有車輛違規載運生雞糞，恐影響環境衛生及公共安全。警方獲報後立即派員前往查處，並同步通報相關業管機關到場共同處理，展現跨機關合作、行政一體的執法作為。

警方到場後，發現現場停放多部車輛，經查車上載有大量未經處理的生雞糞。初步了解，相關人員表示該批雞糞擬作為農業肥料使用，惟未依規定完成申請、運送及處理程序，恐涉違反環保及農政相關法令。警方隨即協助維持現場秩序，並聯繫環保及農業主管機關派員到場查證認定。

關山分局指出，生雞糞若未經妥善處理即任意載運或堆置，容易產生惡臭、孳生病媒蚊蠅，甚至造成水土污染，影響周邊居民生活品質與環境衛生。依現行相關法令規定，未依規定處理或違規載運廢棄物，經查證屬實者，將由業管機關依法裁罰，情節重大者，最高可處新台幣數萬元以上罰鍰，呼籲業者切勿心存僥倖。

警方強調，本案主要業管單位為環保機關，警方基於行政一體原則，在接獲檢舉後即積極協助查處、通報及蒐證，確保案件能依法即時處理，避免污染情形擴大。未來如再接獲類似案件，警方仍將持續與相關單位密切合作，共同守護環境安全。

關山警察分局也呼籲，從事農業、畜牧或相關運輸行為的業者，應事前充分了解並遵守相關法規，依規定申請、合法運送並妥善處理；民眾如發現疑似污染環境或違規載運情事，可即時向警方或環保單位通報，攜手維護乾淨、安全的生活環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
捧紅賈靜雯、郝劭文！　吳敦睡夢中病逝
快訊／4檔飆股「抓去關」新名單　昇達科明起20分鐘撮合一次
尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺爛：價值45
今年第2號颱風「西望洋」估明天生成！周末低溫急探7度
春聯揮毫「一馬平川」要超越李四川？　黃國昌：別太多政治聯想
快訊／台南足療師隨機砍人釀2傷　殺人未遂遭聲押
快訊／萊爾富抽出第4位「台積電股票」得主　市值178萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

落實廉能治理　台東縣府完成公職人員財產申報抽籤

迎接馬年新春　澎湖水族館推出「海馬迎新春」主題活動

異鄉徒步遇寒夜　大武警助日籍翁安心歇腳

南消和緯分隊攜手宮廟宣導防火　提醒春節用火用電安全

樂天桃猿2026春訓進駐台東　縣府盼帶動運動觀光

金門縣議會響應年菜募集　溫暖家扶兒童迎新春

春節前夕慰勞基層警　台東縣議長吳秀華成功分局致贈慰問品

民眾爆胎和平警神救援　盧秀燕收到感謝信深深感動

違規載運生雞糞恐污染環境　關山警通報業管機關依法裁罰

迎接春節連假　台東警啟動交通大執法防制事故

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸屁孩放火燒死薩摩耶

落實廉能治理　台東縣府完成公職人員財產申報抽籤

迎接馬年新春　澎湖水族館推出「海馬迎新春」主題活動

異鄉徒步遇寒夜　大武警助日籍翁安心歇腳

南消和緯分隊攜手宮廟宣導防火　提醒春節用火用電安全

樂天桃猿2026春訓進駐台東　縣府盼帶動運動觀光

金門縣議會響應年菜募集　溫暖家扶兒童迎新春

春節前夕慰勞基層警　台東縣議長吳秀華成功分局致贈慰問品

民眾爆胎和平警神救援　盧秀燕收到感謝信深深感動

違規載運生雞糞恐污染環境　關山警通報業管機關依法裁罰

迎接春節連假　台東警啟動交通大執法防制事故

落實廉能治理　台東縣府完成公職人員財產申報抽籤

迎接馬年新春　澎湖水族館推出「海馬迎新春」主題活動

李遠嘆「戲院排片定生死」！喊話業者：保護國片　3年目標20%絕不強迫

房東擅闖租屋處「突開房門」還來過夜！　女房客內衣褲被看光

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

吳敦病逝！曾鬧翻乾女兒賈靜雯嘆「太突然」　林志穎淚謝：沒他就沒我

異鄉徒步遇寒夜　大武警助日籍翁安心歇腳

台北花市2/12起至2/16中午　連續108小時營業不打烊

南消和緯分隊攜手宮廟宣導防火　提醒春節用火用電安全

樂天桃猿2026春訓進駐台東　縣府盼帶動運動觀光

陶晶瑩曝大S雕像落成現場　小S.蔡康永「狂講地獄哏」

地方熱門新聞

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

黃偉哲第一時間到院探視

金門港旅運中心試營運　場站外禁推車

台電金門志工陪80位長者採買年貨

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

玖壹壹跨界冷凍食品　聯名老字號推「台味」

草商校友吳德龍亞洲技能競賽奪金

國民黨與獅子會攜手　桃園復興區寒冬送暖

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

鹿谷農民診所深耕30餘年轉型竹山秀傳鹿谷院區

台南金華路隨機傷人警即時制伏黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

板橋江翠社宅130戶開箱　侯友宜：照顧弱勢及婚育家庭

更多熱門

相關新聞

迎接春節連假　台東警啟動交通大執法

迎接春節連假　台東警啟動交通大執法

農曆春節將近，為確保年節期間交通順暢與用路安全，台東縣警察局配合「115年加強重要節日安全維護工作」，自2月9日至23日全面啟動相關勤務，以「順暢」與「安全」為核心主軸，提前完成交通疏導與安全維護整備作業，並將高危險族群及酒後駕車列為重點防制對象。

刑事警察大隊攜手關山警　強化春節金融安全防護

刑事警察大隊攜手關山警　強化春節金融安全防護

村落道路易釀事故　大武警提醒超速風險與法律責任

村落道路易釀事故　大武警提醒超速風險與法律責任

破解話術　台東警前進志航基地宣導防詐

破解話術　台東警前進志航基地宣導防詐

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍：打到我了啦

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍：打到我了啦

關鍵字：

汙染警察台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面