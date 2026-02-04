金門縣議會響應年菜募集　溫暖家扶兒童迎新春

▲金門縣議會響應金門家扶中心年菜募集，盼拋磚引玉凝聚更多善意。(圖／金門家扶中心提供)

記者鄭逢時／金門報導

農曆春節將至，為讓弱勢家庭兒童在年節期間也能感受團圓與關懷，金門縣議會得知金門家扶中心推動年菜募集行動後，隨即投入支持，以實際行動傳遞祝福，陪伴受扶助家庭迎接嶄新的一年。

金門縣議會表示，年節象徵團圓與希望，但對部分弱勢家庭而言，卻可能因生活壓力而倍感艱辛。此次公益行動源於金門同濟會執行長曾貝玲反映家扶受扶助家庭在年節期間的實際需求，希望透過募集年菜，協助受扶助家庭減輕負擔。議長洪允典獲悉後深表認同，除以個人名義率先響應捐贈外，也進一步號召金門縣議會共同參與，展現對在地弱勢家庭的關懷與支持。

本次年菜由金門縣議會秘書長王垣坤率同議會同仁代表捐贈，並由金門家扶中心主任洪依帆代表接受，轉達對議會及各界善心人士的誠摯感謝。洪依帆指出，年菜不僅是實質物資，更是一份心意與陪伴，讓孩子與家庭在重要節日中感受到社會的溫暖支持。

此外，絲竹軒藝陣李文理老師也特別致贈春聯字帖，祝福受扶助家庭新年平安順遂，同時為家扶中心增添濃厚年節氛圍，展現文化結合公益的溫暖力量。

金門縣議會也藉此呼籲，社會公益需要更多人共同投入，期盼透過此次行動拋磚引玉，凝聚更多善意，持續關懷在地弱勢兒童與家庭，讓金門在節慶時刻更顯人情溫度。