迎接春節連假　台東警啟動交通大執法防制事故

記者楊晨東／台東報導

農曆春節將近，為確保年節期間交通順暢與用路安全，台東縣警察局配合「115年加強重要節日安全維護工作」，自2月9日至23日全面啟動相關勤務，以「順暢」與「安全」為核心主軸，提前完成交通疏導與安全維護整備作業，並將高危險族群及酒後駕車列為重點防制對象。

台東警察分局指出，為有效降低交通事故發生風險，分局將於2月2日至2月4日實施防制交通事故大執法，採不定時、不定點方式加強攔查，重點取締行人違規、不停讓行人、闖紅燈、無號誌路口未停讓、無照駕駛、酒後駕車、轉彎未依規定、未繫安全帶及未戴安全帽等常見且易肇事違規行為，藉由持續性執法，逐步降低重大交通事故發生。

警方表示，春節前後聚餐宴飲頻繁，民眾外出飲酒應事先規劃返家方式，包括指定駕駛、搭乘計程車或使用大眾運輸工具，切勿心存僥倖酒後駕車，以免釀成無法挽回的憾事。整體交通事故防制工作將持續以「執法結合宣導」雙軌並進，提升用路人守法意識。

台東警察分局強調，交通安全有賴駕駛人與行人共同遵守交通規則，才能營造安全、友善的用路環境。警方也呼籲民眾春節期間出門在外多一分留意，讓大家都能快樂出門、平安返家。