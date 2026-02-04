　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園啟動春節工安輔導查核　蘇俊賓籲關注六大高風險

▲桃園市副市長蘇俊賓在春節前率領市府跨局處人員在轄區全面輔導查核。（圖／市府提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓在春節前率領市府跨局處人員在轄區全面輔導查核。（圖／市府提供）

記者沈繼昌／桃園報導

鑑於近年各縣市頻傳消防及工業安全事故，桃園市政府盤點相關風險樣態，分批納入《桃園市火災預防自治條例》進行輔導管理，針對其中具高風險危害的包括化工製成熱煤油系統查驗機制等六大項目列為重點，在農曆春節前全面啟動輔導與查核作業，以降低重大災害發生風險。

▲桃園市副市長蘇俊賓在春節前率領市府勞動、消防等局處人員在轄區高風險廠方視察，聽取廠方人員說明。（圖／市府提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓在春節前率領市府勞動、消防等局處人員在轄區高風險廠方視察，聽取廠方人員說明。（圖／市府提供）

桃園市副市長蘇俊賓表示，市府跨局處篩選出六大公安隱患，包括化工製程熱媒油系統查驗機制、電池及廢電池儲存管理與防火配置、重大工程工地防墜措施及道路安全管理、外籍移工職業安全衛生教育訓練、危險物品儲存與管理，以及廠場監控系統設計與運作效能等。過去曾發生大型工廠熱媒油管線滲漏，遇熱源引發爆炸起火事故，其危害規模不小，因此涉及高溫、高可燃性物質作業場域，更須加強風險辨識與管控。市府也將熱媒油管線查驗機制，以及危險區域防爆電氣與機械設備設置列為春安重點查核項目，全面強化源頭管理。

蘇俊賓指出，工安風險不僅與製程及設備設計相關，也常因人員管理與品質管控未落實而產生。特別是在重大節日及連續假期期間，工廠人力配置、儲存管理及作業流程與平日不同，更須落實人員交接風險控制標準作業程序（SOP），避免因管理鬆動引發事故。市府過去一年持續輔導運作危險化學品之工廠優化消防設備，目前已公告兩批次、約1200多家高風險管制對象，要求提報消防設施及防災改善方案，建立危險化學品種類、位置與數量等資料，定期申報管理。

▲桃園市副市長蘇俊賓於春節前率市府勞動、消防等局處人員在轄區高風險廠方查核。（圖／市府提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓於春節前率市府勞動、消防等局處人員在轄區高風險廠方查核。（圖／市府提供）

蘇俊賓近日率市府勞動局、消防局等單位，前往桃園市大型化纖廠進行春安輔導稽核，與業者交流溝通。檢查項目特別關注熱媒油輸送管線管壁鏽蝕與減薄情形，了解事業單位是否建立查驗與汰換機制。廠方人員表示，已建置高危害性管線清冊，並訂有定期檢測制度，每5年進行一次管路測厚；若管壁異常減薄超過40%，須立即汰換；超過30%者，則列為高風險管線，並縮短檢查週期，以確保運作安全。

廠方也配合市府修訂《桃園市火災預防自治條例》，廠內持續強化巡視與檢查作業，並於既有70支監視系統中導入AI辨識功能，發現異常即自動通報中控室。今年更引進第三方消防監督系統，使警訊同步傳送至主管人員手機，即時掌握風險資訊，迅速應變處置，提升整體防災效能。

蘇俊賓強調，市府修法分批納管高風險場所，透過防災計畫審查、落實業者自主管理與定期稽查，桃園市工廠及倉儲類火災已明顯下降，去年已較前年減少三成左右，創下近十年同期新低。市府未來將逐案針對全國重大指標性火災事件進行災因分析，今年規劃再針對一定規模以上倉儲物流業以及鐵皮倉儲類型的場域公告納管，持續建構預警與監測機制，從源頭防範災害，提升整體火災預防成效。

桃園啟動春節工安輔導查核　蘇俊賓籲關注六大高風險

歷經七年溝通與協調　中壢龍福宮遷建落成

歷經七年溝通與協調　中壢龍福宮遷建落成

桃園市中壢區龍福宮，31日舉行遷建落成暨福德正神登龕盛典。副市長蘇俊賓表示，龍福宮守護地方逾半世紀，在都市發展與重大公共建設推進的過程中，能夠兼顧信仰保存與文化延續實屬難得，此次遷建圓滿完成，也可作為市政府未來延續文化、信仰與公共建設並進的重要參考。

暖心蘆竹寒冬送暖　讓關懷源源不絕

暖心蘆竹寒冬送暖　讓關懷源源不絕

移工涉詐、土方去化　蘇俊賓籲前置作業須周延

移工涉詐、土方去化　蘇俊賓籲前置作業須周延

高市早苗祖父是「侵華日軍」？日媒：假消息

高市早苗祖父是「侵華日軍」？日媒：假消息

蘇俊賓臉書分享「國際擁抱日」　溫馨由來

蘇俊賓臉書分享「國際擁抱日」　溫馨由來

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

