　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李遠逛書展「一路結帳」報答出版社　書單保密「購書金額曝光」

▲▼文化部長李遠現身書展買書，同時為繪本新秀作家打氣。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李遠（右）現身書展，一路結帳買書報答出版社。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「2026台北國際書展」進入展期第2天，文化部長李遠今（4）日再度現身書展「報到買書」。身為作家出身，為了不得罪曾經幫他出過書的各家出版社，照例「書單保密」，不過出版業界喊話「至少公布發票金額」後，他也公開自己連續2天逛展的購書成果，共結帳31本書，總金額新台幣14,488元。

李遠表示，每年書展期間，外界總是好奇總統、行政院長，乃至文化部長的「私人書單」，但對他而言，公開書單反而是一件困難的事。他笑說，自己一路走過展場，從左到右、從前到後，幾乎每一家出版社都曾出版過他的作品，若公開書單，難免有「得罪過去出版社老闆」的顧慮，乾脆不公布書單，「只要沿著走道一路結帳、買單，以報答出版社就好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，出版界半開玩笑地喊話「書單不公開沒關係，至少公布發票金額」，李遠也大方公開自己第2天的消費明細，透露2天下來，共購入31件圖書，總金額14,488元，其中也不忘為孫子挑選1套桌遊、1套有聲書及多本繪本，展現「愛孫書單」的一面。

除了以實際行動力挺出版業，李遠也祝福今年選在農曆年前舉辦的台北國際書展，能為出版界帶來好兆頭，讓產業「提早迎接一整年的豐收與榮景」。他也重申，文化部將持續透過政策與資源投入，協助創作者、出版社與書店穩健發展，讓閱讀生態更加蓬勃。

▲▼文化部長李遠現身書展買書，同時為繪本新秀作家打氣。（圖／記者林育綾攝）

▲李遠同時為繪本新秀作家打氣。（圖／記者林育綾攝）

●為繪本新秀打氣

同日，李遠也參與首度於台北國際書展辦理的「繪本及圖文書創作新秀媒合會」，為文化部首屆繪本新秀徵選的30位獲選創作者加油打氣。他指出，就任文化部長後便注意到，文化部長期針對文學、漫畫已有相對完整的補助體系，唯獨「繪本」長期缺乏系統性支持，因此上任後即將補齊繪本這塊「最後一塊拼圖」視為重要目標之一。

李遠表示，繪本具備「文字少、圖像多」的特性，最容易跨語言、跨文化流通，是台灣文化內容走向國際的重要媒介，因此文化部快速規劃並推出一整套「台灣模式」的繪本培力與推廣機制，內容涵蓋繪本及圖文書創作獎勵、繪本學校、出版與行銷補助，以及金繪獎等制度，希望從創作、培育到市場端，建立完整支持體系。

他進一步說明，首屆繪本新秀徵選共吸引920人報名，最終選出30位創作者，自去年4月起展開為期1年的培力計畫，由6位專業導師陪伴，除了創作訓練，也納入編輯、行銷與國際趨勢等實務內容，協助創作者「說出自己的故事，並真正走進出版市場」。

他表示，目前成果也已陸續浮現，30位新秀中，已有江易珊《不行，還不行》正式出版並於書展販售，另有6位創作者確定與出版社簽約、6位進入洽談階段，甚至有1位新秀獲美國大型出版社青睞，有望在台灣之前先行於美國出版。此外，創作新秀黃翊《貪玩的母雞小白》插畫作品，也自全球數千件投稿中脫穎而出，入選「2026年義大利波隆那兒童書展插畫展」。

李遠笑稱自己是「超級推銷員」，也向出版界喊話，希望業者把握機會、及早卡位，「因為下一屆30位新秀的創作很快又要出現了」，期待透過書展媒合與制度支持，讓更多台灣繪本創作者被看見，也加速繪本成為「讓全世界看見台灣」的重要文化力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
捧紅賈靜雯、郝劭文！　吳敦睡夢中病逝
快訊／4檔飆股「抓去關」新名單　昇達科明起20分鐘撮合一次
尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺爛：價值45
今年第2號颱風「西望洋」估明天生成！周末低溫急探7度
春聯揮毫「一馬平川」要超越李四川？　黃國昌：別太多政治聯想
快訊／台南足療師隨機砍人釀2傷　殺人未遂遭聲押
快訊／萊爾富抽出第4位「台積電股票」得主　市值178萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

把關春節食安！金門跨局處聯合稽查抽驗　全數合格

李遠逛書展「一路結帳」報答出版社　書單保密「購書金額曝光」

台鐵員工調車遭列車夾傷　公司：將懲處人員疏失

青花驕嘉義店外水溝被爆有浮油　王品道歉「將加強營運檢討」

LINE免費「過年8款貼圖」拜年超好用！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

義大利白內障手術要等1年　奶奶特地「搭機赴台治療」狂讚：超滿意

西望洋颱風估明天生成　周五晚間寒流南下「低溫探7度」

《爸爸回家做晚飯》年菜特輯暖爸阿Ben下廚　廚佛Fred翻車名場面全都錄

台北國際書展門票可抵購書　搭配文化幣放大「用2點送1點」

南橫公路「瓦筏哈橋」通車　全台最易受災路段重生

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸屁孩放火燒死薩摩耶

把關春節食安！金門跨局處聯合稽查抽驗　全數合格

李遠逛書展「一路結帳」報答出版社　書單保密「購書金額曝光」

台鐵員工調車遭列車夾傷　公司：將懲處人員疏失

青花驕嘉義店外水溝被爆有浮油　王品道歉「將加強營運檢討」

LINE免費「過年8款貼圖」拜年超好用！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

義大利白內障手術要等1年　奶奶特地「搭機赴台治療」狂讚：超滿意

西望洋颱風估明天生成　周五晚間寒流南下「低溫探7度」

《爸爸回家做晚飯》年菜特輯暖爸阿Ben下廚　廚佛Fred翻車名場面全都錄

台北國際書展門票可抵購書　搭配文化幣放大「用2點送1點」

南橫公路「瓦筏哈橋」通車　全台最易受災路段重生

落實廉能治理　台東縣府完成公職人員財產申報抽籤

迎接馬年新春　澎湖水族館推出「海馬迎新春」主題活動

李遠嘆「戲院排片定生死」！喊話業者：保護國片　3年目標20%絕不強迫

房東擅闖租屋處「突開房門」還來過夜！　女房客內衣褲被看光

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

吳敦病逝！曾鬧翻乾女兒賈靜雯嘆「太突然」　林志穎淚謝：沒他就沒我

異鄉徒步遇寒夜　大武警助日籍翁安心歇腳

台北花市2/12起至2/16中午　連續108小時營業不打烊

南消和緯分隊攜手宮廟宣導防火　提醒春節用火用電安全

樂天桃猿2026春訓進駐台東　縣府盼帶動運動觀光

【土地公尾牙】鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部　打金牌赴紫南宮參拜達謝

生活熱門新聞

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

探5℃！　最凍時間曝

「立春」4生肖先動先贏

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

凍3天！　估跌破6℃強冷空氣要來了

網酸「張忠謀坐輪椅」：有錢又怎樣？　許美華反轟愚蠢

爬101「辦公室男對他狂搖頭」　霍諾德1舉動神爆了

美議員批擋國防預算！詹江村怒：再唧唧歪歪「就制裁美國」

哪個世代最辛苦？他點名「最慘一代」網戰翻

長輩紅包「過年要8000、1萬」？過來人曝行情

桃園燈會18公尺主燈曝光！驚奇設計全網歪樓

「鏡像人」手術成功　半年甩肉22公斤

大S猝逝完整時間軸　醫：「泡湯+吃退燒」致命主因

更多熱門

相關新聞

三大電商書展限定優惠一次看

三大電商書展限定優惠一次看

2026台北國際書展自2月3日起於世貿一館盛大登場，除了逛展找書、聽講座外，對於想趁機升級閱讀裝備的書迷來說，今年同樣有不少看點，樂天 Kobo、博客來持續設攤參展，momo也首度進駐書展，從閱讀器體驗、親子互動到線下任務，三大平台將攤位打造成可逛、可玩、可參與的閱讀場域，並祭出多項展場限定優惠；即使無法親臨現場，線上書展也同步開跑，讓書迷不受時間與地點限制，延續書展期間的閱讀熱度。

全教產轟賴清德「好老師不如好書」侮辱　綠支持者灌爆：造謠爛老師

全教產轟賴清德「好老師不如好書」侮辱　綠支持者灌爆：造謠爛老師

賴清德原句「找老師不如找好書」　現場還原：強調閱讀

賴清德原句「找老師不如找好書」　現場還原：強調閱讀

賴清德「好老師不如好書」挨轟　律師：斷章取義的肯定不是好老師

賴清德「好老師不如好書」挨轟　律師：斷章取義的肯定不是好老師

總統級書單！賴清德去年推BL漫畫　今年看GL《課金派戀愛》

總統級書單！賴清德去年推BL漫畫　今年看GL《課金派戀愛》

關鍵字：

李遠文化部長書展2026台北國際書展

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面