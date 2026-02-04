李遠逛書展「一路結帳」報答出版社　書單保密「購書金額曝光」

▲文化部長李遠（右）現身書展，一路結帳買書報答出版社。（圖／記者林育綾攝）

「2026台北國際書展」進入展期第2天，文化部長李遠今（4）日再度現身書展「報到買書」。身為作家出身，為了不得罪曾經幫他出過書的各家出版社，照例「書單保密」，不過出版業界喊話「至少公布發票金額」後，他也公開自己連續2天逛展的購書成果，共結帳31本書，總金額新台幣14,488元。

李遠表示，每年書展期間，外界總是好奇總統、行政院長，乃至文化部長的「私人書單」，但對他而言，公開書單反而是一件困難的事。他笑說，自己一路走過展場，從左到右、從前到後，幾乎每一家出版社都曾出版過他的作品，若公開書單，難免有「得罪過去出版社老闆」的顧慮，乾脆不公布書單，「只要沿著走道一路結帳、買單，以報答出版社就好」。

不過，出版界半開玩笑地喊話「書單不公開沒關係，至少公布發票金額」，李遠也大方公開自己第2天的消費明細，透露2天下來，共購入31件圖書，總金額14,488元，其中也不忘為孫子挑選1套桌遊、1套有聲書及多本繪本，展現「愛孫書單」的一面。

除了以實際行動力挺出版業，李遠也祝福今年選在農曆年前舉辦的台北國際書展，能為出版界帶來好兆頭，讓產業「提早迎接一整年的豐收與榮景」。他也重申，文化部將持續透過政策與資源投入，協助創作者、出版社與書店穩健發展，讓閱讀生態更加蓬勃。

●為繪本新秀打氣

同日，李遠也參與首度於台北國際書展辦理的「繪本及圖文書創作新秀媒合會」，為文化部首屆繪本新秀徵選的30位獲選創作者加油打氣。他指出，就任文化部長後便注意到，文化部長期針對文學、漫畫已有相對完整的補助體系，唯獨「繪本」長期缺乏系統性支持，因此上任後即將補齊繪本這塊「最後一塊拼圖」視為重要目標之一。

李遠表示，繪本具備「文字少、圖像多」的特性，最容易跨語言、跨文化流通，是台灣文化內容走向國際的重要媒介，因此文化部快速規劃並推出一整套「台灣模式」的繪本培力與推廣機制，內容涵蓋繪本及圖文書創作獎勵、繪本學校、出版與行銷補助，以及金繪獎等制度，希望從創作、培育到市場端，建立完整支持體系。

他進一步說明，首屆繪本新秀徵選共吸引920人報名，最終選出30位創作者，自去年4月起展開為期1年的培力計畫，由6位專業導師陪伴，除了創作訓練，也納入編輯、行銷與國際趨勢等實務內容，協助創作者「說出自己的故事，並真正走進出版市場」。

他表示，目前成果也已陸續浮現，30位新秀中，已有江易珊《不行，還不行》正式出版並於書展販售，另有6位創作者確定與出版社簽約、6位進入洽談階段，甚至有1位新秀獲美國大型出版社青睞，有望在台灣之前先行於美國出版。此外，創作新秀黃翊《貪玩的母雞小白》插畫作品，也自全球數千件投稿中脫穎而出，入選「2026年義大利波隆那兒童書展插畫展」。

李遠笑稱自己是「超級推銷員」，也向出版界喊話，希望業者把握機會、及早卡位，「因為下一屆30位新秀的創作很快又要出現了」，期待透過書展媒合與制度支持，讓更多台灣繪本創作者被看見，也加速繪本成為「讓全世界看見台灣」的重要文化力量。