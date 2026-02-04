刑事警察大隊攜手關山警　強化春節金融安全防護

▲警方強化春節金融安全防護。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節將至，為因應年節期間資金流動頻繁、金融機構安全風險升高，台東縣警察局刑事警察大隊與關山警察分局，日前結合關山鎮農會辦理「防搶暨攔截圍捕演練」，透過實境模擬方式，檢視並強化金融機構通報機制與警方應變作為，提升整體防護能量，確保春節期間民眾財產安全。

此次演練於2日上午10時20分展開，由刑事警察大隊偵查佐扮演歹徒角色，持手槍、配戴黑色口罩快步闖入農會櫃檯，喝令行員交付現金100萬元後隨即駕車逃逸。行員依既定程序立即撥打110報案，關山警察分局勤務指揮中心接獲通報後，迅速依「三線報告」機制啟動應變，同步通報鄰近警網展開攔截部署。

演練過程中，關山分局長龔士哲到場聽取偵查隊長鄭志舷簡報，在掌握歹徒特徵與車輛資訊後，立即下令啟動攔截圍捕行動。偵查隊員警於轄內鎖定目標車輛後尾隨至預設攔截點，隨即展開戰術包圍，荷槍實彈員警手持盾牌步步進逼，喝令歹徒下車，順利完成壓制逮捕，並於車內起出作案手槍及模擬贓款。隨後由鑑識人員進行證物採集，整體演練過程逼真、節奏緊湊，充分展現警方協同作戰與即時應變能力。

警方指出，「115年加強重要節日安全維護工作」將於2月9日正式啟動，期間除全面強化治安維護與交通疏導外，各分駐、派出所亦提供多項加值服務，包括大額現鈔護鈔及舉家外出住居安全巡簽，協助提升見警率，降低被害風險，歡迎民眾多加申請運用。

關山警察分局表示，金融機構為年節期間的重要治安熱點，透過實境演練不僅可檢視行員對通報流程的熟稔度，也能讓員警持續熟悉戰術隊形與指揮協調。未來警方將持續與轄內金融單位保持密切聯繫，滾動檢討並修正相關防制作為，共同守護地方治安，讓鄉親安心過好年。