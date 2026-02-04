　
政治

一審有罪恐停權　陳怡君仍登記選議員：看臉就知我是民進黨寶寶

▲▼台北市議員陳怡君。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員陳怡君。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨直轄市議員初選今（4日）開始領表登記，北市部份，王孝維、高嘉瑜、呂瀅瀅、許淑華、陳聖文、賴俊翰、林亮君、陳怡君首日就登記參選，其中陳怡君因涉詐領助理費案，一審遭判7年10月、褫奪公權5年，不過她表示，大家看她的臉就知道，不用拿出黨證，「我長的就是民進黨的樣子，我是民進黨寶寶」。

陳怡君涉入助理費官司，民進黨廉政會今晚就要開會討論是否停權，一旦停權，陳將喪失被黨內提名參選議員的資格，而陳怡君今日仍前往北市黨部登記議員選舉。

陳怡君受訪時坦言，助理費案是他們的不對，但絕對沒有中飽私囊、放在自己的口袋，都是公務支出，會跟法官講清楚，晚上也會到中央黨部說明，希望爭取機會。

陳怡君表示，在她擔任民意代表以來，手上的陳情案都讓她壓力非常大，大龍新城公辦都更漏水壁癌、大直基泰房屋倒塌案、夜店違規營業出現毒品案等，每一個案子都有許多勢力要她放手，自己選擇站在民眾這邊沒有放手。

陳怡君坦言，這幾年來其實私底下的生活都很不平靜，前二年被恐嚇4次，也報警了，抓到了三個騷擾的人。政治上也發生零星被警告的事情。面對巨大的壓力之下「陳怡君從來沒有放掉選民的手，也請大家不要鬆開我的手，謝謝大家。我會繼續努力，懇求您給陳怡君機會」。

02/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳怡君助理費民進黨議員台北廉政會

