　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」　獄警崩潰：我們搞砸了

▲▼淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」　獄警崩潰：我們搞砸了。（圖／翻攝美國司法部）

▲醫護人員搶救艾普斯坦。（圖／翻攝美國司法部，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國司法部1月底解密逾300萬份淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein，或譯愛潑斯坦）相關文件，其中包括聯邦調查局（FBI）的死亡調查結果，以及紐約大都會懲教中心（MCC New York）的案件報告，他死亡當天的現場照片也首度曝光。

司法部解密　搶救畫面被拍下

根據編號「EFTA00134598」的司法部報告，艾普斯坦被發現在牢房裡輕生後，急救人員撕開橘色囚服，替他進行心肺復甦術（CPR）。照片可見，艾普斯坦胸前貼著電擊貼片、戴著頸圈、氧氣管插入口中，同時接上點滴。

▲▼淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」　獄警崩潰：我們搞砸了。（圖／翻攝美國司法部）

根據其中一張照片，艾普斯坦臉部嚴重紅腫，頸部留下深紅色勒痕。牢房內部畫面顯示，一條橘色布條仍綁在金屬床架上。解剖影像則顯示，他的甲狀軟骨幾乎完全斷裂。

死前時間軸曝光　獄警坦承疏失

編號「EFTA00161494」的司法部報告，則完成重現艾普斯坦最後一天的活動時間軸。

▲▼淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」　獄警崩潰：我們搞砸了。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）

▲艾普斯坦生前時間軸。點圖可放大。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）

2019年8月9日上午，艾普斯坦最後一次出庭，下午室友離開。當晚他被允許撥打一通20分鐘的電話，並由獄警協助撥號，但報告未透露通話對象是誰。

隨後，協助撥號的獄警將艾普斯坦交給另外2名同事，這2人將要加班值勤到隔天上午8時。2019年8月10日清晨6時33分，警報器啟動，值班獄警向上級通報艾普斯坦輕生。

▲▼淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」　獄警崩潰：我們搞砸了。（圖／翻攝美國司法部）

▲艾普斯坦驗屍報告。（圖／翻攝美國司法部）

2名夜班獄警坦承疏失，其中一人表示「我們沒有完成凌晨3點和5點的巡房」，另一人更直言「我們搞砸了」，隨後又補充，「是我搞砸，不能怪她，我們根本沒巡房」。

艾普斯坦緊接著被轉移至2樓醫療區，由一名護理師接手CPR，但始終測不到脈搏。他隨後被救護車送往畢克曼醫院（Beekman Hospital），最終於上午7時36分宣告不治。

 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
捧紅賈靜雯、郝劭文！　吳敦睡夢中病逝
快訊／4檔飆股「抓去關」新名單　昇達科明起20分鐘撮合一次
尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺爛：價值45
今年第2號颱風「西望洋」估明天生成！周末低溫急探7度
春聯揮毫「一馬平川」要超越李四川？　黃國昌：別太多政治聯想
快訊／台南足療師隨機砍人釀2傷　殺人未遂遭聲押
快訊／萊爾富抽出第4位「台積電股票」得主　市值178萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

佛州州長參選人開Tinder救選情！　黑歷史曝光「家暴愛愛未成年」

奈及利亞村莊遭血洗！　武裝盜匪「闖入大屠殺」至少35死

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」　獄警崩潰：我們搞砸了

淫魔富豪檔案曝！15年前「吃人」指控引關注　墨國模特兒失蹤15年

海上對峙升級！美伊核談判6日阿曼登場　德黑蘭要求換地點

為攻擊伊朗鋪路？　華郵：美軍12艘軍艦、36架軍機集結中東

比爾蓋茲爆約炮俄女！　前妻認「淫魔富豪案」勾起婚姻痛苦回憶

美對台出售F-35機率提高　專家揭中東戰場「讓北京看見科技落差」

搶救女性患者「免脫胸罩」？韓修新版CPR指引惹議　專家曝急救關鍵

日本托嬰中心男師「摸數十名男童下體」被逮！　惡狼長相曝光

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸屁孩放火燒死薩摩耶

佛州州長參選人開Tinder救選情！　黑歷史曝光「家暴愛愛未成年」

奈及利亞村莊遭血洗！　武裝盜匪「闖入大屠殺」至少35死

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」　獄警崩潰：我們搞砸了

淫魔富豪檔案曝！15年前「吃人」指控引關注　墨國模特兒失蹤15年

海上對峙升級！美伊核談判6日阿曼登場　德黑蘭要求換地點

為攻擊伊朗鋪路？　華郵：美軍12艘軍艦、36架軍機集結中東

比爾蓋茲爆約炮俄女！　前妻認「淫魔富豪案」勾起婚姻痛苦回憶

美對台出售F-35機率提高　專家揭中東戰場「讓北京看見科技落差」

搶救女性患者「免脫胸罩」？韓修新版CPR指引惹議　專家曝急救關鍵

日本托嬰中心男師「摸數十名男童下體」被逮！　惡狼長相曝光

房東擅闖租屋處「突開房門」還來過夜！　女房客內衣褲被看光

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

吳敦病逝！曾鬧翻乾女兒賈靜雯嘆「太突然」　林志穎淚謝：沒他就沒我

異鄉徒步遇寒夜　大武警助日籍翁安心歇腳

台北花市2/12起至2/16中午　連續108小時營業不打烊

南消和緯分隊攜手宮廟宣導防火　提醒春節用火用電安全

樂天桃猿2026春訓進駐台東　縣府盼帶動運動觀光

佛州州長參選人開Tinder救選情！　黑歷史曝光「家暴愛愛未成年」

把關春節食安！金門跨局處聯合稽查抽驗　全數合格

金門縣議會響應年菜募集　溫暖家扶兒童迎新春

派翠克被珉貞告白秒答應　她急喊：你是檸檬的！

國際熱門新聞

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

馬斯克找淫魔登極樂島　女兒首證實

南韓完了！美國研擬正式宣布「調漲關稅」

美軍擊落伊朗無人機　白宮：按原定計畫進行

川普結束政府停擺、軟體股拖累美股重挫　台積電ADR跌1.64％

好市多烤雞「無防腐劑」翻車！　官方回應了

韓「豆腐渣工程」！80m風電塔柱折斷化成灰

台男創「毒品暗網帝國」　紐約法院重判30年

利比亞強人格達費之子遭「處決式暗殺」！

男客機上性侵犯16歲少女　機長霸氣折返航班

雪崩背包成奪命凶器！22歲女慘死日滑雪場

馬斯克被傳喚　X驚涉兒童性影像

星馬祭鞭刑打擊詐騙！「最多鞭24下」痛爆

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

更多熱門

相關新聞

淫魔富豪檔案曝　15年前「吃人」指控引關注

淫魔富豪檔案曝　15年前「吃人」指控引關注

隨著美國司法部釋出與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的新檔案，一名失蹤超過15年的墨西哥模特兒加布里拉•里科•希梅內斯（Gabriela Rico Jiménez）再次成為焦點。

比爾蓋茲前妻：「淫魔富豪」勾起婚姻痛苦回憶

比爾蓋茲前妻：「淫魔富豪」勾起婚姻痛苦回憶

曾被嗆瘋癲阿北　川普允諾救援女主播老母

曾被嗆瘋癲阿北　川普允諾救援女主播老母

查爾斯趕人！　安德魯被逐出皇家莊園

查爾斯趕人！　安德魯被逐出皇家莊園

淫魔「艾普斯坦」案　柯林頓夫婦2月底出席作證

淫魔「艾普斯坦」案　柯林頓夫婦2月底出席作證

關鍵字：

艾普斯坦司法部FBI愛潑斯坦Jeffrey Epstein

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面