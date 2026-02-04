淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」　獄警崩潰：我們搞砸了

▲醫護人員搶救艾普斯坦。（圖／翻攝美國司法部，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國司法部1月底解密逾300萬份淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein，或譯愛潑斯坦）相關文件，其中包括聯邦調查局（FBI）的死亡調查結果，以及紐約大都會懲教中心（MCC New York）的案件報告，他死亡當天的現場照片也首度曝光。

司法部解密 搶救畫面被拍下

根據編號「EFTA00134598」的司法部報告，艾普斯坦被發現在牢房裡輕生後，急救人員撕開橘色囚服，替他進行心肺復甦術（CPR）。照片可見，艾普斯坦胸前貼著電擊貼片、戴著頸圈、氧氣管插入口中，同時接上點滴。

根據其中一張照片，艾普斯坦臉部嚴重紅腫，頸部留下深紅色勒痕。牢房內部畫面顯示，一條橘色布條仍綁在金屬床架上。解剖影像則顯示，他的甲狀軟骨幾乎完全斷裂。

死前時間軸曝光 獄警坦承疏失

編號「EFTA00161494」的司法部報告，則完成重現艾普斯坦最後一天的活動時間軸。

▲艾普斯坦生前時間軸。點圖可放大。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）



2019年8月9日上午，艾普斯坦最後一次出庭，下午室友離開。當晚他被允許撥打一通20分鐘的電話，並由獄警協助撥號，但報告未透露通話對象是誰。

隨後，協助撥號的獄警將艾普斯坦交給另外2名同事，這2人將要加班值勤到隔天上午8時。2019年8月10日清晨6時33分，警報器啟動，值班獄警向上級通報艾普斯坦輕生。



▲艾普斯坦驗屍報告。（圖／翻攝美國司法部）

2名夜班獄警坦承疏失，其中一人表示「我們沒有完成凌晨3點和5點的巡房」，另一人更直言「我們搞砸了」，隨後又補充，「是我搞砸，不能怪她，我們根本沒巡房」。

艾普斯坦緊接著被轉移至2樓醫療區，由一名護理師接手CPR，但始終測不到脈搏。他隨後被救護車送往畢克曼醫院（Beekman Hospital），最終於上午7時36分宣告不治。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。