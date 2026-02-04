　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南足療師隨機砍人釀2傷　殺人未遂遭聲押

▲台南市南區3日晚間發生隨機持刀傷人事件，涉案陳姓男子被檢察官改依殺人未遂罪嫌偵辦，並向台南地院聲押。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市南區3日晚間發生隨機持刀傷人事件，涉案陳姓男子被檢察官改依殺人未遂罪嫌偵辦，並向台南地院聲押。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區3日晚間發生隨機持刀傷人事件，陳姓男子在健康路、金華路口六分局金華派出所前人行道，無故持刀攻擊路人，造成2人受傷，台南地檢署4日表示，檢察官訊問後，認陳嫌涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆侵害他人生命、身體法益及逃亡之虞，已向台南地法聲請羈押。

▲台南市南區3日晚間發生隨機持刀傷人事件，涉案陳姓男子被檢察官改依殺人未遂罪嫌偵辦，並向台南地院聲押。（記者林東良翻攝，下同）

檢方指出，陳姓被告於3日晚間持刀械攻擊路人，警方當場制伏並以現行犯逮捕，將傷者送醫救治，1人受有後背穿刺傷，另1人則受有穿透性腹部外傷併胃破裂之傷勢。檢察官於4日完成訊問後，考量案件對社會安全影響重大，依法將陳嫌聲請羈押，全案持續偵辦中。

▲台南市南區3日晚間發生隨機持刀傷人事件，涉案陳姓男子被檢察官改依殺人未遂罪嫌偵辦，並向台南地院聲押。（記者林東良翻攝，下同）

29歲陳姓男子為台南市南區某足療館員工，3日晚上8時12分許，於金華派出所前方人行道持足療用刀械隨機攻擊路人，造成一名32歲女子及一名62歲男子受傷。

▲台南市南區3日晚間發生隨機持刀傷人事件，涉案陳姓男子被檢察官改依殺人未遂罪嫌偵辦，並向台南地院聲押。（記者林東良翻攝，下同）

事發當下，金華派出所值班警員王聖豪聽聞外頭騷動，第一時間衝出所外，迅速上前控制陳嫌，並在其他警力支援下成功壓制，過程僅數十秒，防止事態擴大。消防人員隨後到場，將傷者分送醫院治療。

陳嫌並於4日上午被警方依傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。檢察官訊問後，於4日傍晚認陳嫌所犯為殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施侵害他人生命、身體法益犯罪及逃亡之虞，嚴重危害社會秩序與民眾安全，向台南地院聲請羈押。檢方表示，檢警對於危害公眾安全案件，必迅速嚴辦，共同守護人民生命安全與社會秩序。

據了解，警方查訪陳嫌服務的養生館，陳嫌最近情緒上有問題，情緒低落，有人說最近陳嫌疑與女友發生感情上的問題，心情低落，但陳嫌對警方詢問都以十分簡單的機械式回答，不肯吐露說明，也不肯說明證實警方詢問內容，陳嫌是否有感情問題他也否認。

對外界懷疑陳嫌疑有身心疾病，警方認為涉及隱私無法說明，陳嫌尚未構成強制送醫的要件，警方會將相關查訪及調查所得陳報檢察官偵辦參考。對陳嫌犯案動機交代不清相關案情與動機，仍待檢方進一步釐清。警方已調閱周邊監視器並訪查相關證人，依序彙整一併移送台南地檢署。

▲台南市南區3日晚間發生隨機持刀傷人事件，涉案陳姓男子被檢察官改依殺人未遂罪嫌偵辦，並向台南地院聲押。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，3日晚在新營住所接獲通報後，立即前往成大醫院探視傷者，並責成市府團隊全力協助後續照護事宜。此次事件正好發生在派出所門前，員警能在關鍵時刻即刻出手，顯示平時訓練扎實、反應迅速，對此表達高度肯定與感謝。他也強調，對於嫌犯當街行兇的行為無法接受，盼司法機關加速偵辦，讓行兇者負起應有的法律責任。黃偉哲強調，市府與警察團隊將持續強化治安作為，確保市民生命與公共安全。

