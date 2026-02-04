　
    • 　
>
政治

徐欣瑩陣營轟竹縣初選不公　陳見賢競辦嗆：無法獲認同就羞辱黨員？

▲▼行政院統刪一般性補助款，地方政府聯合提起訴願，新竹副縣長陳見賢出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲新竹副縣長陳見賢。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

為爭取2026新竹縣長提名，國民黨內初選殺得刀刀見骨，支持立委徐欣瑩的前國民黨立委林為洲，在臉書發出長文開轟新竹縣副縣長陳見賢，說「新竹縣是一場醜陋不堪的霸凌式的初選」、「一場史無前例的邪惡初選」。對此，陳見賢競選辦公室發言人田芮熙表示，立委徐欣瑩陣營近日多次對國民黨新竹縣長初選制度提出質疑，「難道因為無法獲得黨員認同，選情告急，就羞辱制度和黨員？」

林為洲在臉書上指出，陳見賢自去年11/27宣布參選以來，以主委身分動員黨務系統為自己縣長初選造勢、宣傳、甚至攻擊同志的情事不勝枚舉，長達兩個月的動員後直至2/2公告才宣布請辭主委身分，代理主委也是原主委的人，已經毫無任何意義。他表示，新竹縣是不公平的初選，「新竹縣是全台唯一特例：一場醜陋不堪的霸凌式的初選」，「一場史無前例的邪惡初選，應該中立當裁判的黨部竟成為個人的競選總部」。

田芮熙駁斥，徐欣瑩陣營近日多次對國民黨新竹縣長初選制度提出質疑，甚至以「公器私用」、「霸凌」等極端言詞，抹黑國民黨與基層黨員，將黨員投票形容為「暗箱」、「人為操縱」，是對新竹縣所有忠誠黨員最深沉的蔑視與傷害，「難道因為無法獲得黨員認同，選情告急，就羞辱制度和黨員？」

田芮熙表示，徐欣瑩不斷將「黨員投票」形容為「暗」、是「人為操縱」，難道在徐欣瑩眼中，新竹縣萬名自主黨員都是受人擺布的棋子？這種「順我者民主，逆我者黑箱」的心態，不僅是對黨內民主的否定，更是對長期守護國民黨基層同志的集體霸凌。

田芮熙說，在國民黨最艱困、黨產被凍結、基層黨部甚至發不出薪水的時刻，是陳見賢籌措資源，帶領黨工守住新竹縣的藍天，那當時徐欣瑩身在何處？2017年陳見賢承擔主委重任時，徐欣瑩正背棄國民黨、自創「民國黨」擔任主席，根本沒有參選主委的資格。一個在黨最落魄時離開的人，現在到了選舉，才回過頭來羞辱一直守候黨部的承擔者，這就是徐欣瑩口中的「公理」嗎？

田芮熙強調，初選時程與規則皆由中央黨部統一公告，陳見賢也依照規範，於2月2日公告日正式辭去主委職務，展現風骨與對制度的尊重，相關指控完全是無稽之談。

田芮熙說，陳見賢過去九年如一日在基層服務、與黨員共患難，承擔與深耕態度，備受肯定；反觀徐欣瑩身為現任立委，掌握大量資源，又有那麼多「友軍」隨之起舞，展開對陳見賢的各種抹黑攻擊，如今卻在制度面前自稱弱勢，令人難以理解。

「政治是為人民服務，不是為個人量身訂做」，田芮熙呼籲，應回歸政見討論與地方建設的願景，而非動輒以毀滅性的言論和手段，不斷抹黑與攻擊國民黨。 

02/02 全台詐欺最新數據

459 1 9993 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

捧紅賈靜雯、郝劭文！　吳敦睡夢中病逝
快訊／4檔飆股「抓去關」新名單　昇達科明起20分鐘撮合一次
尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺爛：價值45
今年第2號颱風「西望洋」估明天生成！周末低溫急探7度
春聯揮毫「一馬平川」要超越李四川？　黃國昌：別太多政治聯想
快訊／台南足療師隨機砍人釀2傷　殺人未遂遭聲押
快訊／萊爾富抽出第4位「台積電股票」得主　市值178萬元

國民黨新竹縣陳見賢競辦徐欣瑩

