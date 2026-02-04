快訊／萊爾富抽出第4位「台積電股票」得主　市值178萬元

▲萊爾富抽出第4名「台積電股票」得主，中獎獎號公布。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

萊爾富推出「馬年發財卡抽股票活動」引發關注，今（4）日下午進行第4波公開抽獎，抽出第4位「台積電股票」得主，依當日台積電收盤價估算，每張市值約新台幣178萬元。

▲萊爾富抽出第4名「台積電股票」得主。（圖／業者提供）

萊爾富今日下午3點在官方Facebook粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行公開直播抽獎，抽出第4名中獎者，抽獎編號為「0530472」，抽獎過程由豫立國際法律事務所劉依萍律師現場見證，確保流程公開、公平。實際股票價值將以辦理股票贈與轉帳前一個交易日的台積電收盤價為準。

中獎名單將於2月5日公告於官方網站，中獎者須於2月26日前，至活動官網下載並寄回「機會中獎回函」，完成相關文件作業後，方可進行股票贈與轉帳程序。透過百元發財卡參與抽獎，即有機會成為科技股股東，也讓便利商店年節活動跳脫傳統福袋形式。

有關抽萊爾富抽台積電、輝達股票，即日起至2月22日，凡於全台萊爾富門市購買「馬年發財卡」、「楽玩多福箱」、「3C福袋」或「馬年福袋」，並完成活動登錄，即有機會抽中百萬股票大獎；登錄越早，中獎機會越高。目前百萬股票已開出4名得主，接下來還有2月11日、2月25日，將於官方臉書「萊爾富超商Hi-Life」直播見證。

▲萊爾富同時推薦4款《超人力霸王》限定包裝麵包。（圖／業者提供）

除了抽股票活動外，萊爾富也同步搶攻年節與親子商機，攜手高雄市政府參與「2026高雄冬日遊樂園」，推出《超人力霸王》聯名商品與限定包裝麵包，並規劃加價購與預購周邊，相關商品與活動依門市實際販售為準。

★全聯福袋抽名車

全聯「2026馬年福袋」將於2月17日大年初一上午9點開賣，今年主打稀缺性，大幅降低福袋數量，讓頭獎中獎機率提高為去年的1.6倍。福袋合作美國戶外生活風格品牌「POLER」推出3款，售價600元至900元，每店數量僅約55個。

▼全聯新春福袋將於2月17日大年初一開賣。（圖／業者提供）

最大獎祭出2台豪華夢幻車款，分別為「PORSCHE Macan EV」白色，市價約 367萬；以及「Mercedes-Benz GLA 180 摘星版」黑色，市價約190萬。