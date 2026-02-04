義大利白內障手術要等1年　奶奶特地「搭機赴台治療」狂讚：超滿意

▲義大利奶奶特地到台灣做手術。（圖／翻攝自醫師齊育殿Threads）



記者施怡妏／綜合報導

眼科醫師齊育殿分享門診故事，在義大利，白內障手術需要排隊等待一年，於是奶奶在親友推薦下遠渡重洋到台灣就醫，手術順利完成，術後雙眼視力達1.2，讓奶奶相當滿意。他也強調，奶奶的手術費用是全自費，單眼大約2萬5000元，不過不包含人工水晶體的費用。

義大利奶奶來台做白內障手術



眼科醫師齊育殿在Threads發文，奶奶想做白內障手術，但在義大利需要排隊等候一年，於是在親友推薦下，奶奶決定遠渡重洋，到台灣的門診接受治療。醫師描述，手術當天親友也陪同到場，並進入手術室協助翻譯，讓溝通更順暢。

醫師透露，手術過程中出現「超萌插曲」，德國儀器一度「鬧小脾氣」，奶奶笑著說「沒辦法，我們義大利跟德國可是世仇！」幽默化解緊張氣氛。手術順利完成，奶奶恢復狀況良好，術後雙眼視力達1.2，讓奶奶滿意到不行。

醫師感動表示，看著奶奶豎起大拇指，「那是對台灣醫療的肯定」，希望奶奶把這份清晰與台灣的美帶回義大利，讓更多人看見台灣醫療的實力。醫師補充，奶奶的手術費用是自費的，單眼2萬5000元，人工水晶體費用另計，「用金錢來換取時間，她是覺得值得的！義大利醫療也有類似保險的制度，只是要排很久！如果自費我相信費用應該不便宜！我們也不建議白內障放到太熟，徒增手術中的風險！」

術後雙眼視力達1.2 奶奶滿意豎大拇指



貼文曝光，網友狂讚，「光是雙北市，醫學中心級醫院已經破10間，這在義大利應該不可能」、「等一年眼睛都要瞎了」、「應該讓奶奶吃一片夏威夷披薩，表達最深的感謝」、「很感激台灣能夠有您們這些醫術精湛的良醫」、「珍惜台灣的醫療資源」。

在國外的台灣網友分享，「座標法國；我婆婆去年十一月就在安排白內障手術，到現在也還沒安排到，在台灣真的很幸福」、「光是在義大利看一個結膜炎，去醫院掛急診就等了5小時，看不到5分鐘就出來了，還要自己去附近藥局領藥；因為眼科算專科，私人的一定要先預約，然後還非常貴，可能看一次台幣3000起跳，如果不走私人專科，一定要先經過家醫看轉診單到醫院，通常也是要幾天甚至一個禮拜後才看的到」、「我哥哥在美國開要30000美元」。