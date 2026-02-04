春聯揮毫「一馬平川」要超越李四川？　黃國昌：別太多政治聯想

▲「眾馬奔騰 萬眾同欣」民眾黨春節小物開箱記者會，黃國昌手持春聯。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（4日）舉辦春節小物開箱記者會，在寫春聯的環節時，黨主席黃國昌抽到「一馬平川」引發聯想，是否期望飛奔超越李四川？黃國昌回應，新年喜氣，寫春聯不要有太多政治聯想。而今民眾黨中央委員會也通過決議，正式徵召黃參選新北市長，他強調，面對在野合作也始終秉持最大風度，正面迎戰，展現優勢、證明自己是最好的人選、成為人民最好的選擇。

民眾黨今中午召開中央委員會，會中通過決議徵召黃國昌參選新北市長。他說，自已在新北市長的選舉，天天都在追趕跑跳碰「追求更好、趕行程、跑基層、跳脫框架、碰民意」，全力以赴突破傳統政治窠臼，展現說到做到的執行力，會以具體的行動帶給新北市民一個不一樣的新北，讓市民朋友為新北感到驕傲。

黃國昌說，面對在野合作也始終秉持最大風度，不論是黨內提名初選或是政黨彼此競合，所有良性競爭都是民主的展現，每位有志之士都該正面迎戰，展現優勢、證明自己是最好的人選、成為人民最好的選擇。

接著下午民眾黨舉行春節小物開箱記者會，包括黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、宜蘭縣長參選人陳琬惠及嘉義市長參選人張啓楷皆出席，共同揮毫傳遞新春祝福。

黃國昌說，他最喜歡的小物是發財金，因為上面有一個阿北拿著一瓶花生，「今年是馬年，跟馬有相關的吉祥詞非常多，祝大家馬上幸福、馬上有錢，馬年大家平安順遂」。柯文哲說，平安幸福就好，一切平安。

而進入寫春聯的環節時，黨部幕僚特別準備籤筒給4人抽，柯文哲抽到諧音梗「馬喜守佑」、陳琬惠抽到「都馬柯以」、張啓楷抽到「鈔吉馬力」，黃國昌竟抽到「一馬平川」，字詞引發現場記者聯想。

針對「一馬平川」引發聯想，是否期望飛奔超越李四川？黃國昌回應，新年喜氣，寫春聯不要有太多政治聯想。黃說，李四川是蔣萬安市長的得力助手，不管李四川在什麼位置都會全力以赴，扮演好他的角色，不管他任何的決定，自己身為政壇晚輩，都是滿滿祝福。

另外，針對黃國昌接受媒體專訪時說，在野黨最大戰略目標是要打下高雄，會給予國民黨一股力量，還拋出「北國昌、南文哲」架構。針對2026是否親自選高雄？柯文哲今說，「你們又要派我去選哪裡？高雄？我被點了幾個地方？你們不要一直分派工作給我」。

而在專訪中，黃國昌也說到，看不懂國民黨是想不想要贏，黃今解釋，2026年的選舉相當重要，當然對於民眾黨而言，100%尊重國民黨內民主程序；不過也要說，既然合作，當然最重要的，要實踐共同政策價值願景，當然就是要贏。

「所以看到目前的一些狀況，我們的確是有一些擔心。」黃國昌說，這些擔心他有當面跟鄭麗文主席表達他的關切，以彰化來講，彰化沒有道理不能守下來，因為彰化是六都以外人口最多的一個縣，「我們希望相關風波能早日落幕，真的在野能提出最強的人選」。