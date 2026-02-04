淫魔富豪檔案曝！15年前「吃人」指控引關注　墨國模特兒失蹤15年

▲美國司法部近期公開已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查檔案 。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著美國司法部釋出與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的新檔案，一名失蹤超過15年的墨西哥模特兒加布里拉•里科•希梅內斯（Gabriela Rico Jiménez）再次成為焦點。2009年，她曾公開指控全球菁英涉及「食人行為」，隨後神秘消失，這批文件中提及的極端內容，引發網友關注她的失蹤之謎與恐怖指控。

2009年8月3日，年僅21歲的希梅內斯在墨西哥蒙特雷的Fiesta Inn飯店外，情緒失控地大喊，「他們吃了一個人……我當時不知情，我想要自由。」當晚，她曾出席一場私人模特活動，並指控多名顯赫商人與政客涉入極端行為。警方隨後將她帶離現場，自此音訊全無，她的消失至今仍無法解釋。

In 2009, 21-year-old Gabriela Rico Jiménez was filmed after claiming she had attended an exclusive Elite party. She vanished that night and has never been seen again. Did she know or see too much? pic.twitter.com/BPx1WsImn0 — Creepy.org (@creepydotorg) August 8, 2025

隨著美國司法部於2026年1月底釋出的300萬頁艾普斯坦相關檔案，希梅內斯事件再度被翻出。文件中描述了多場涉及極端行為的派對，甚至出現一封疑似來自艾普斯坦帳號的電子郵件寫道，「你在哪裡？還好嗎？我喜歡那段虐待影片。」

儘管目前尚無法律證據能證實希梅內斯的指控，但這些病態細節讓網友懷疑，她當年可能因「目睹過多」而慘遭滅口。

此外，美國聯邦調查局（FBI）文件中也有男性控訴者提及食人與嬰兒肢解等駭人內容，使得希梅內斯案與艾普斯坦網絡的陰暗面再次被連結。事件影像與截圖多年來在網路流傳，並催生出持久的陰謀論。

近期隨著文件曝光，社群平台上不乏網友留言質疑，「她警告過我們……然後就消失了」、「她看到了不該看的東西」。

儘管如此，目前尚未有任何新證據揭示希梅內斯的下落，這宗失蹤案仍是全球網友討論的焦點，也再次將艾普斯坦與其所涉的極端事件推向公眾視線。