大陸 大陸焦點 特派現場

陸甜點「固體楊枝甘露」在韓網爆紅　韓國遊客喊：願為了它飛去

▲固體楊枝甘露。（圖／翻攝自小紅書，下同）

▲固體楊枝甘露。（圖／翻攝自小紅書，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

繼「奶皮糖葫蘆」爆紅後，中國美食圈再掀話題，一款名為「固體楊枝甘露」的創意甜點迅速走紅。該甜品顛覆傳統港式糖水形式，以半顆芒果作為底座，搭配濃稠乾優格與多層配料，被網友形容為「能拿在手裡吃的楊枝甘露」，吸引大批年輕族群與外國遊客朝聖。

▲▼固體楊枝甘露。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼固體楊枝甘露。（圖／翻攝自小紅書）

綜合陸媒報導，固體楊枝甘露以新鮮芒果為基底，塗抹乾優格或希臘優格，上層鋪滿柚子肉、西米，部分店家還加入脆啵啵，整體外觀精緻、口感層次豐富，能直接手拿食用，迅速在社群平台引發討論。

不少南韓遊客分享品嘗經驗，直呼第一口就被「驚艷」。他們特別讚賞芒果果肉的香甜，搭配幾乎沒有酸味、口感濃厚的優格，頂層西柚粒則增添清爽層次。有遊客因過於著迷，短時間內連續下單同款甜點四次，被朋友戲稱為「楊枝甘露四連擊」。

▲▼固體楊枝甘露。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼固體楊枝甘露。（圖／翻攝自小紅書）

更有南韓網友為此專程「飛來的」來中國品嘗，有人當天往返深圳只為吃上一份，也有人在上海旅遊期間天天叫外送，直言「會為了它再來一次中國」，甚至主動向中國朋友詢問購買地點。

報導指出，固體楊枝甘露的走紅，關鍵在於形態與口感的雙重創新。相較傳統液態糖水，固體版本以冷藏優格為基底，結合芒果果香、奶香與多層次咀嚼感，不少南韓網友認為其口感「甚至勝過液態版」，冰涼清爽又不膩口。

▲▼固體楊枝甘露。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼固體楊枝甘露。（圖／翻攝自小紅書）

價格因素同樣推動跨境熱潮。南韓網友指出，當地紅柚不易取得，乾式優格與大型芒果價格偏高，自製成本動輒超過70元人民幣；相較之下，中國售價約16至34元人民幣，被視為「高性價比的奢侈甜點體驗」。

不過，也有科普帳號提醒，固體、冷藏形式的甜點對腸胃較弱者可能造成腹脹不適，建議適量食用，並留意食材新鮮度。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸甜點「固體楊枝甘露」在韓網爆紅　韓國遊客喊：願為了它飛去

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

