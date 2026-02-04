雲林良品深耕7年創50億產值　拓銷杜拜、巴林再創新局

▲山海農產化身精緻料理，呈現雲林農業多元實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府推動「雲林良品」品牌與農業產業轉型成果持續展現，今（4）日舉辦「雲林良品 滿漢山海 龍馬金賀 成果發表暨媒合會」，邀集重要推手齊聚一堂，透過國宴主廚以滿漢全席概念設計的料理饗宴，將雲林山林、平原與海洋孕育的多元農產化為佳餚，完整呈現「山海兼備、物產豐饒」的農業樣貌。

張麗善表示，縣府近年持續拓展多元行銷通路，深化「雲林良品」品牌價值，審查機制由農業、衛生、建設等相關局處共同把關品質與食安，並結合專家學者協助產品設計、包裝與品牌形象輔導，同時納入通路商參與評選，透過市場實務經驗掌握消費趨勢，協助業者打造具競爭力的產品，落實「雲林良品 必屬精品」的品牌精神。

▲502家業者、1314項產品 雲林良品打造農業精品品牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，雲林良品每年約辦理3次審查，迄今已有502家業者加入，累計評選1314項產品，全台銷售據點超過1萬3000處，不僅深耕國內市場，也成功拓展至日本、韓國、新加坡、馬來西亞，以及東南亞與中東地區，近年更進軍杜拜與巴林市場，展現雲林農產的國際競爭力。

為提升產品外銷條件，縣府農業處持續輔導業者取得GLOBALG.A.P.、清真等國際認證，協助產品順利銷往海外，同時鼓勵業者以創意與品質持續精進。張麗善也提到，雲林良品近年在日本電視媒體獲得專題報導，有效提升品牌能見度與市場信任度。

農業處長魏勝德表示，「雲林良品」創立至今已超過7年，是縣府重要施政成果之一，作為農產品、加工品、精品與文創商品的認證標章，7年多來累積創造超過50億元銷售業績，顯示市場對雲林良品的高度認同。未來將持續帶動業者穩健成長，讓雲林良品成為品質與價值的代名詞。

今日成果發表會以「滿漢山海」為主軸，結合辦桌文化與現代料理手法，將咖啡、鳳梨、柑橘、竹筍、稻米、花生、蒜頭、蔬菜、雜糧、畜產，以及烏魚子、鰻魚、文蛤等水產海味，透過精緻加工技術轉化為象徵團圓與祝福的料理與產品。現場香氣四溢，吸引與會貴賓駐足欣賞與品嘗，在視覺與味覺交織中感受雲林農業的厚實底蘊。

縣長張麗善也於會中頒發114年度通過「雲林良品」認證的優質業者獎牌，並推薦深受市場肯定的「雲林良品30大伴手禮」，邀請民眾以實際消費支持在地農業。魏勝德補充，本次活動同步公布114年度新加入認證業者名單，並展示於114年4月評選出、深獲消費者肯定的「雲林良品30大伴手禮」產品，成為企業採購、節慶送禮與返鄉伴手禮的重要選項。

農業處表示，農業不僅是經濟產業，更承載社會責任與關懷精神，活動結合公益行動，將現場展示的雲林良品產品與料理捐贈予「社團法人雲林縣小天使發展協會」，邀請小天使家庭一同分享雲林農產的美味與溫暖，讓品牌價值從市場延伸到人心。

▲成果發表會現場展出多樣雲林良品，呈現雲林農業多元實力。（圖／記者游瓊華翻攝）