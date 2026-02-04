　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林良品深耕7年創50億產值　拓銷杜拜、巴林再創新局

▲山海農產化身精緻料理，呈現雲林農業多元實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲山海農產化身精緻料理，呈現雲林農業多元實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府推動「雲林良品」品牌與農業產業轉型成果持續展現，今（4）日舉辦「雲林良品 滿漢山海 龍馬金賀 成果發表暨媒合會」，邀集重要推手齊聚一堂，透過國宴主廚以滿漢全席概念設計的料理饗宴，將雲林山林、平原與海洋孕育的多元農產化為佳餚，完整呈現「山海兼備、物產豐饒」的農業樣貌。

張麗善表示，縣府近年持續拓展多元行銷通路，深化「雲林良品」品牌價值，審查機制由農業、衛生、建設等相關局處共同把關品質與食安，並結合專家學者協助產品設計、包裝與品牌形象輔導，同時納入通路商參與評選，透過市場實務經驗掌握消費趨勢，協助業者打造具競爭力的產品，落實「雲林良品 必屬精品」的品牌精神。

▲山海農產化身精緻料理，呈現雲林農業多元實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲502家業者、1314項產品　雲林良品打造農業精品品牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，雲林良品每年約辦理3次審查，迄今已有502家業者加入，累計評選1314項產品，全台銷售據點超過1萬3000處，不僅深耕國內市場，也成功拓展至日本、韓國、新加坡、馬來西亞，以及東南亞與中東地區，近年更進軍杜拜與巴林市場，展現雲林農產的國際競爭力。

為提升產品外銷條件，縣府農業處持續輔導業者取得GLOBALG.A.P.、清真等國際認證，協助產品順利銷往海外，同時鼓勵業者以創意與品質持續精進。張麗善也提到，雲林良品近年在日本電視媒體獲得專題報導，有效提升品牌能見度與市場信任度。

農業處長魏勝德表示，「雲林良品」創立至今已超過7年，是縣府重要施政成果之一，作為農產品、加工品、精品與文創商品的認證標章，7年多來累積創造超過50億元銷售業績，顯示市場對雲林良品的高度認同。未來將持續帶動業者穩健成長，讓雲林良品成為品質與價值的代名詞。

今日成果發表會以「滿漢山海」為主軸，結合辦桌文化與現代料理手法，將咖啡、鳳梨、柑橘、竹筍、稻米、花生、蒜頭、蔬菜、雜糧、畜產，以及烏魚子、鰻魚、文蛤等水產海味，透過精緻加工技術轉化為象徵團圓與祝福的料理與產品。現場香氣四溢，吸引與會貴賓駐足欣賞與品嘗，在視覺與味覺交織中感受雲林農業的厚實底蘊。

縣長張麗善也於會中頒發114年度通過「雲林良品」認證的優質業者獎牌，並推薦深受市場肯定的「雲林良品30大伴手禮」，邀請民眾以實際消費支持在地農業。魏勝德補充，本次活動同步公布114年度新加入認證業者名單，並展示於114年4月評選出、深獲消費者肯定的「雲林良品30大伴手禮」產品，成為企業採購、節慶送禮與返鄉伴手禮的重要選項。

農業處表示，農業不僅是經濟產業，更承載社會責任與關懷精神，活動結合公益行動，將現場展示的雲林良品產品與料理捐贈予「社團法人雲林縣小天使發展協會」，邀請小天使家庭一同分享雲林農產的美味與溫暖，讓品牌價值從市場延伸到人心。

▲山海農產化身精緻料理，呈現雲林農業多元實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲成果發表會現場展出多樣雲林良品，呈現雲林農業多元實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
捧紅賈靜雯、郝劭文！　吳敦睡夢中病逝
快訊／4檔飆股「抓去關」新名單　昇達科明起20分鐘撮合一次
尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺爛：價值45
今年第2號颱風「西望洋」估明天生成！周末低溫急探7度
春聯揮毫「一馬平川」要超越李四川？　黃國昌：別太多政治聯想
快訊／台南足療師隨機砍人釀2傷　殺人未遂遭聲押
快訊／萊爾富抽出第4位「台積電股票」得主　市值178萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

異鄉徒步遇寒夜　大武警助日籍翁安心歇腳

南消和緯分隊攜手宮廟宣導防火　提醒春節用火用電安全

樂天桃猿2026春訓進駐台東　縣府盼帶動運動觀光

金門縣議會響應年菜募集　溫暖家扶兒童迎新春

春節前夕慰勞基層警　台東縣議長吳秀華成功分局致贈慰問品

民眾爆胎和平警神救援　盧秀燕收到感謝信深深感動

違規載運生雞糞恐污染環境　關山警通報業管機關依法裁罰

迎接春節連假　台東警啟動交通大執法防制事故

刑事警察大隊攜手關山警　強化春節金融安全防護

員警化身「送暖使者」　雲林警25年不間斷送愛到家

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸屁孩放火燒死薩摩耶

異鄉徒步遇寒夜　大武警助日籍翁安心歇腳

南消和緯分隊攜手宮廟宣導防火　提醒春節用火用電安全

樂天桃猿2026春訓進駐台東　縣府盼帶動運動觀光

金門縣議會響應年菜募集　溫暖家扶兒童迎新春

春節前夕慰勞基層警　台東縣議長吳秀華成功分局致贈慰問品

民眾爆胎和平警神救援　盧秀燕收到感謝信深深感動

違規載運生雞糞恐污染環境　關山警通報業管機關依法裁罰

迎接春節連假　台東警啟動交通大執法防制事故

刑事警察大隊攜手關山警　強化春節金融安全防護

員警化身「送暖使者」　雲林警25年不間斷送愛到家

吳敦病逝！曾鬧翻乾女兒賈靜雯嘆「太突然」　林志穎淚謝：沒他就沒我

異鄉徒步遇寒夜　大武警助日籍翁安心歇腳

台北花市2/12起至2/16中午　連續108小時營業不打烊

南消和緯分隊攜手宮廟宣導防火　提醒春節用火用電安全

樂天桃猿2026春訓進駐台東　縣府盼帶動運動觀光

佛州州長參選人開Tinder救選情！　黑歷史曝光「家暴愛愛未成年」

把關春節食安！金門跨局處聯合稽查抽驗　全數合格

金門縣議會響應年菜募集　溫暖家扶兒童迎新春

松信是最溫暖的家　許淑華挑戰市議員6連霸

春節前夕慰勞基層警　台東縣議長吳秀華成功分局致贈慰問品

【紅燈等好好的】逆向汽車竟搖窗叫讓路　機車整個傻眼！

地方熱門新聞

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

黃偉哲第一時間到院探視

金門港旅運中心試營運　場站外禁推車

台電金門志工陪80位長者採買年貨

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

玖壹壹跨界冷凍食品　聯名老字號推「台味」

草商校友吳德龍亞洲技能競賽奪金

國民黨與獅子會攜手　桃園復興區寒冬送暖

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

鹿谷農民診所深耕30餘年轉型竹山秀傳鹿谷院區

台南金華路隨機傷人警即時制伏黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

板橋江翠社宅130戶開箱　侯友宜：照顧弱勢及婚育家庭

更多熱門

相關新聞

走進信義商圈　西螺太平媽祖領軍雲林良品迎新春

走進信義商圈　西螺太平媽祖領軍雲林良品迎新春

百年信仰跨越地域界線，傳統與時尚在都會核心交會。財團法人雲林縣西螺福興宮今（24）日於雲林舉行「2026台北信義年貨大街暨西螺太平媽祖走春賜福」行前記者會，宣告太平媽祖將於農曆年前北上台北信義區，結合年貨市集與宗教祈福，為首都圈民眾帶來最具溫度的春節風景。

愛心年菜第7年　雲林送暖助1500戶過好年

愛心年菜第7年　雲林送暖助1500戶過好年

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

雲林新任美女副縣長到位　陳璧君：全力以赴

雲林新任美女副縣長到位　陳璧君：全力以赴

睽違12年雲林跨年　維安、交通一次看！

睽違12年雲林跨年　維安、交通一次看！

關鍵字：

雲林良品農業轉型國際市場滿漢全席雲林縣政府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面