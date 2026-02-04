　
大陸 大陸焦點 特派現場

從嚴治黨！中共中央統戰部召開工作會議：持續深化正風肅紀反腐

▲▼ 中央統戰部召開2026年全面從嚴治黨工作會議 。（圖／翻攝 ）

▲ 中央統戰部召開2026年全面從嚴治黨工作會議 。（圖／翻攝 「統戰新語」微信公眾號）

記者任以芳／綜合報導

中共中央統戰部於2月3日召開2026年全面從嚴治黨工作會議，旨在深入貫徹中共中央總書記習近平在二十屆中央紀委五次全會上的談話精神，並對統戰系統的黨風廉政建設進行全面部署。中共中央政治局委員、中央統戰部部長李幹杰出席會議並發表講話。會議強調，統戰系統將以更高標準推進管黨治黨，持續深化正風肅紀，為即將到來的「十五五」時期統戰工作高質量發展提供堅強政治保障。

綜合大陸官媒報導，中共中央統一戰線工作部(The United Front Work Department of CPC Central Committee)「以下簡稱中央統戰部」，昨3日召開2026年全面從嚴治黨工作會議，匯集中共中央統戰部部務會成員，國家宗教事務局有關負責同志，部機關各部門局級幹部、處長，直屬事業單位有關負責人，統戰系統單位黨組主要負責人和駐部紀檢監察組局處級幹部等參加會議。

會議深入學習貫徹習近平總書記在二十屆中央紀委五次全會上的重要講話和全會精神，部署統戰系統全面從嚴治黨工作。中共中央政治局委員、中央統戰部部長李幹傑出席並講話。

會議指出，習近平總書記的重要講話高屋建瓴、思想深邃、內涵豐富，為深入推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭指明瞭前進方向、提供了根本遵循。要切實把思想和行動統一到習近平總書記重要講話精神和全會部署上來，以實際行動堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」。

會議強調，要準確把握習近平總書記重要講話的豐富內涵、核心要義和實踐要求，全面落實「三個更加」重要要求，堅持以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，著力提升管黨治黨能力水平，持續深化正風肅紀反腐，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰，為「十五五」時期（2026年至2030年）統戰工作高質量發展提供堅強保障。

會上，中央紀委國家監委駐中央統戰部紀檢監察組組長劉軍川就學習貫徹二十屆中央紀委五次全會精神提出建議。

