佛州州長參選人開Tinder救選情！　黑歷史曝光「家暴愛愛未成年」

美國佛羅里達州州長共和黨參選人費雪巴克（James Fishback）3日破天荒公開了1項極具爭議的選戰策略。現年31歲的他正式開通交友軟體Tinder帳號，聲稱要「在年輕女性選民所在的地方與她們交流」。

費雪巴克昨天在社群平台X上公開自己的Tinder截圖，強調其政見包括推動全州母親享有有薪產假，並計畫讓年輕女性更容易結婚、買房與養育家庭。然而，這項大膽舉動隨即引發輿論側目，因為他不僅在開通不到1小時後就因用光「按讚」次數而公開向網友求援「抖內」升級付費帳號，隨後更自稱已成功達成2千次配對。

▲ 費雪巴克昨天在社群平台X上公開自己的Tinder截圖。（翻攝自X）

儘管費雪巴克試圖塑造關心家庭價值的形象，但他過去的操守紀錄卻令這項交友軟體選戰顯得格外諷刺。根據法院文件與媒體揭露，費雪巴克曾被指控在27歲時，與1名年僅17歲的高中女學生發生不當關係，當時該名少女正是在他創立的學生組織中工作。

受害者指控費雪巴克曾明確指示她必須對外保密，2人甚至在女方滿18歲後同居並短暫訂婚，期間費雪巴克還被控有情緒失控、朝女方丟擲物品等暴力行為。雖然費雪巴克全盤否認這些指控，稱其「完全不實」，但此樁醜聞已導致佛州學區在2022年斷絕與其組織的合作。

就目前的共和黨初選中，費雪巴克的選情極不樂觀，民調支持率僅有3%，遠落後於獲得川普背書的領跑者唐納茲（Byron Donalds）。費雪巴克在選戰中除了頻頻使用具備種族歧視與低俗色彩的言論攻擊對手，更曾公開重砲批評OnlyFans平台造成「文化退化」，並揚言當選後要對該類創作者課徵高額「罪惡稅」。如今他試圖透過Tinder翻轉形象並接觸年輕族群，是否能挽救低迷選情，抑或是進一步加深外界對其個人行為疑慮，仍有待觀察。

