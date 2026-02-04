西望洋颱風估明天生成　周五晚間寒流南下「低溫探7度」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

菲律賓附近的熱帶性低氣壓，最快明天凌晨生成今年第2號颱風「西望洋」，對台灣沒有影響。明天白天持續回暖，周五晚間起強烈大陸冷氣團或寒流南下，下周日至周一清晨低溫下探7度，高山可望降雪。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天花東及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭也有零星雨，其他地區多雲到晴。周五白天鋒面接近，北部、宜蘭地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部多雲，周五晚間至周六鋒面通過，強烈大陸冷氣團或寒流南下，北部及宜花有廣泛降雨，南部平地以外也都有降雨機率。

曾昭誠指出，下周日逐漸轉乾，各地多雲到晴，僅東半部及恆春有零星雨。下周一白天冷空氣減弱，周二各地多雲到晴，僅東半部及恆春有零星短暫雨。下周三又有東北季風或大陸冷氣團南下，北部、東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，他表示，明天至周五白天高溫都有25度，清晨低溫16至19度。周五晚間北部及宜蘭率先降溫，最冷時間點在下周日至周一清晨，各地低溫9至12度，局部地區再低2度，下周二、周三才會逐漸回溫。

曾昭誠指出，目前菲律賓附近的熱帶性低氣壓，預計明天凌晨生成颱風「西望洋」，未來將通過菲律賓南部進入南海，不會影響台灣。

降雪部分，曾昭誠表示，周六至下周日中部及花蓮2500公尺以上高山、北部及宜蘭1500公尺以上高山有降雪機率。另外，他也提醒，明、後天金門、馬祖及西半部有局部霧或低雲，可能影響能見度。

