海上對峙升級！美伊核談判6日阿曼登場　德黑蘭要求換地點

▲ 美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。（示意圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

區域外交官員透露，美國與伊朗預計6日在阿曼展開核談判。隨著美國總統川普在中東地區持續增兵，軍事衝突蓄勢待發。川普先前警告，若無法達成協議「可能發生壞事」，進一步加劇對伊朗施壓，雙方相互威脅空襲更引發外界擔憂，緊張情勢恐怕擴大為區域戰爭。

伊朗堅持飛彈計畫紅線 談判地點改至阿曼

《路透》報導，伊朗已明確表態，不會在談判中就其彈道飛彈計畫做出讓步，強調這是絕對不可跨越的紅線。Axios記者3日引述阿拉伯消息來源指出，川普政府已同意伊朗要求，將談判地點從土耳其改至阿曼，目前仍在協商是否讓區域內的阿拉伯及穆斯林國家加入會談。

美F-35擊落伊朗無人機 海上對峙升級

在談判前夕，美伊雙方海上對峙持續升級。美軍3日在阿拉伯海域擊落一架逼近林肯號航空母艦的「侵略性」伊朗無人機，美國中央司令部表示，這架「意圖不明的」伊朗製Shahed-139無人機飛向航母，最終被F-35戰鬥機擊落。伊朗塔斯尼姆通訊社則僅稱一架無人機在國際水域失聯，但原因不明。

庫許納參與會談 伊朗僅願雙邊談判

川普3日在白宮向記者表示，「我們現在正與他們進行談判」，但未詳細說明，也拒絕透露預期的談判地點。一名知情人士透露，川普女婿庫許納預計將參與會談，同行的還有美國特使魏科夫及伊朗外交部長阿拉奇。

原先包括巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、卡達、埃及及阿拉伯聯合大公國等多國部長也預計出席，但區域消息來源向《路透》表示，德黑蘭現在只希望與美國進行雙邊會談。

川普增兵施壓 避免衝突為首要目標

美軍增強海上部署是在伊朗上月暴力鎮壓反政府示威過後，這場示威是伊朗自1979年革命以來最致命的國內動亂。川普雖未真正出手干預，但要求伊朗在核武議題上讓步，並派遣艦隊前往其海岸。區域官員稍早向《路透》表示，外交努力的首要目標是避免衝突並緩和緊張局勢。

荷姆茲海峽緊張 伊朗船隻威脅登船檢查

而在荷姆茲海峽，美國中央司令部指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊3日騷擾一艘懸掛美國國旗的油輪。海軍上校霍金斯（Tim Hawkins）表示，「2艘伊斯蘭革命衛隊船隻及一架伊朗Mohajer無人機高速接近Stena Imperative號油輪，威脅要登船並扣押該油輪。」海事風險管理集團Vanguard指出，伊朗船隻命令油輪關閉引擎並準備接受登船檢查，但油輪加速離開並繼續航程。

川普提3條件 伊朗視為主權侵犯

美國去年6月對伊朗核設施發動攻擊，加入以色列為期12天轟炸行動的最後階段，德黑蘭聲稱自此已停止鈾濃縮作業。伊朗消息人士上周向《路透》透露，川普提出恢復談判的3項條件包括伊朗停止鈾濃縮、限制德黑蘭飛彈計畫及終止對區域代理人的支援，但伊朗長期以來稱這三者都是對其主權不可接受的侵犯。2名伊朗官員表示，神職統治者認為飛彈計畫是比鈾濃縮更大的障礙。