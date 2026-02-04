又是投資詐騙！詐團已得手200萬又來騙　車手取款被逮

▲桃園市楊梅警方昨晚在楊湖路二段某家超商前埋伏，拘捕雷姓車手到案。（圖／楊梅警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局昨（3）日晚間根據鄭姓被害人報案，在楊湖路二段某家超商前埋伏，當雷姓車手現身面交取款時，當場上前壓制到案，並查扣作案用的手機等證物，成功保住鄭姓被害人200萬元存款，警方將溯源追查幕後詐欺集團與其他共犯到案，警方訊後依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

楊梅警分局上湖派出所於1月21日受理鄭姓民眾報案，指稱遭詐欺集團以「假投資」手法誘騙，先前已陸續交付200萬元，詐騙集團得逞後仍持續聯繫，企圖再度詐騙取款。警方受理報案後成立專案小組偵辦。

▲警方查扣作案用手機。（圖／楊梅警方提供）

果然，鄭姓被害人於2月3日晚間6時40分許，與對方約在楊梅區楊湖路二段某家超商前面交200萬元投資款項，警方專案小組遂佈署警力埋伏，詐團67歲雷姓車手前來面交取款時，員警立即上前逮人，查扣作案用手機等證物。警方偵訊後依詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，將雷嫌移送桃園地檢署偵辦。

楊梅警方呼籲，詐騙集團常以「高獲利、穩賺不賠」等話術誘騙民眾投資，若要求以面交方式交付現金，民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明投資訊息。如有疑慮，請立即撥打「165」反詐騙專線或110報案專線查證，共同防制詐騙犯罪。