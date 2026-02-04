村落道路易釀事故　台東大武警提醒超速風險

▲大武警提醒超速風險與法律責任 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升地方交通安全意識，降低超速導致的交通事故風險，台東大武警分局警方日前前往新興村鄉政說明會進行交通安全宣導，向與會村民說明超速行駛的危險性及相關法規罰則，呼籲用路人確實遵守速限，共同維護道路安全。

大武警分局指出，超速行駛會延長煞車距離、降低駕駛反應時間，一旦發生事故，往往造成更嚴重的人員傷亡與財物損失，是重大交通事故的重要肇因之一。尤其在村落道路、彎道或行人出入頻繁的路段，稍有不慎即可能釀成憾事，對居民安全造成威脅。

宣導過程中，警方也向民眾說明相關交通法令規定。依據《道路交通管理處罰條例》第40條規定，行車速度超過規定最高時速或低於最低時速者，將處新台幣1,200元以上、2,400元以下罰鍰，提醒駕駛人切勿心存僥倖而忽視速限規定。若超速情節重大，依同條例第43條規定，行車速度超過規定最高時速40公里者，將處新台幣6,000元以上、36,000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。警方強調，該類行為已屬高度危險駕駛，不僅危及自身安全，也嚴重威脅其他用路人生命。

大武警分局呼籲，交通安全有賴全民共同努力，請駕駛人養成遵守速限的良好習慣，行經聚落、路口及視線不良路段務必減速慢行，以實際行動守護自己、家人及社區居民的安全，共同打造安全、安心的用路環境。