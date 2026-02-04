員警化身「送暖使者」　雲林警25年不間斷送愛到家

▲今年響應活動的捐贈單位，包括元進莊企業、瑞春醬油、台塑企業、味王公司等，愛心匯聚成一股溫暖力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

街頭巷尾開始瀰漫過年氣息，但對部分弱勢家庭與獨居長者來說，年節卻往往伴隨著更多現實壓力。雲林縣警察局今（4）日舉辦「關懷弱勢迎春送暖」公益活動，集結企業、民代與民間團體捐贈的大批愛心物資，由員警化身「送暖使者」，一箱一箱扛進警車，再送到需要幫助的鄉親手中，讓寒冬裡多了溫度。

活動現場堆滿米、麵、罐頭、民生用品等物資，員警忙進忙出清點分類，氣氛熱絡而溫馨。縣長張麗善到場致謝，逐一向捐贈單位表達感謝，並親自為警察同仁打氣。她表示，警察不僅肩負治安維護與維安重責，更是民眾最可靠的後盾，「面對犯罪，警方依法嚴正執法；遇到需要幫助的鄉親，警察第一時間站出來關懷守護。」

張麗善也提到，雲林是農業大縣，警方除打擊犯罪，也執行護農專案，協助防範農產品竊盜，守護農民心血，「從治安到民生，警察都站在第一線，是地方最重要的力量。」她指出，「關懷弱勢迎春送暖」活動已連續舉辦25年，從未中斷，靠的正是社會各界長年接力投入，「愛心透過警察，一戶一戶送進家門，這樣的循環，讓社會變得更溫柔。」

隨後，員警將物資裝上巡邏車與廂型車，分批前往各鄉鎮。有的員警肩扛重物爬上老舊公寓，有的騎著警用機車鑽進狹小巷弄，敲開一扇扇家門。獨居長輩看到熟悉的警察身影出現，有人露出靦腆笑容，有人紅了眼眶，頻頻道謝：「謝謝你們，過年不用擔心沒東西吃了。」

縣議員賴淑娞表示，她與博愛溫馨關懷協會多年來固定捐贈210份物資，透過警方發送到各地弱勢家庭。她說，警察平日維護治安，夜深人靜仍在街頭巡邏，如今又投入送暖行動，「這份為民付出的精神，真的讓人敬佩。」

今年響應活動的捐贈單位，包括元進莊企業、瑞春醬油、大北勢天聖宮慈善會、新豐國際開發、台塑企業、斗六佳興補習班、味王公司、豪祥億農產行、昶典工業、松昱順心社會福利基金會、欣沺檸檬武場等，愛心匯聚成一股溫暖力量。

縣警察局長黃富村表示，募集到的物資將由各分局、派出所同仁親自配送，確保每一份愛心都能送到受贈者手中，「讓他們知道，社會沒有忘記他們。」黃富村也指出，警方未來將持續秉持「為民服務」精神，不只打擊犯罪，更主動關懷社會弱勢，與各界攜手打造安全幸福的雲林。

他進一步說明，縣府長期支持警政工作，在硬體方面完成廳舍整建、汰換偵防車輛、添購刑事防護裝備；在軟體方面，成立「打詐雲林隊」，加強防詐宣導，今年1月詐騙財損較去年同期減少9,467萬元，成效明顯。此外，警方持續執行「斬車專案」，針對深夜噪音車輛加強取締，守護社區安寧。黃富村強調，「警察不只是執法者，更是陪伴者，希望讓民眾在每一個需要的時刻，都能看到我們的身影。」

