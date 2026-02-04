破解高獲利話術　台東警前進志航基地宣導防詐

▲東警前進志航基地解密詐騙陷阱。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升官兵防詐騙意識，台東縣警察局刑事警察大隊日前前往空軍志航基地，針對部隊官兵辦理反詐騙專題宣講，以近來高發的假交友投資詐財及假網路購物詐騙手法為主軸，透過實際案例解析詐騙套路，協助官兵建立正確識詐觀念，避免成為詐騙集團鎖定目標。

警方分析台東縣近期詐欺案件受理情形發現，軍人遭詐案件多集中於「假交友（投資詐財）」類型。刑警大隊宣導人員指出，詐騙集團看準軍人族群具備穩定薪資來源，常透過網路交友平台主動接觸，先營造曖昧關係以博取信任，隨後再引導投入所謂的投資管道，並以「增加被動收入」、「高獲利、低風險」等話術誘騙匯款，最終造成財務損失。警方提醒，凡對話中一旦涉及金錢往來，務必提高警覺並冷靜查證。

在網路購物防詐部分，警方也特別提醒官兵，進行線上交易時應選擇具備第三方支付機制或評價良好的購物平台，若遇到買家或賣家要求進行「實名制認證」、「身分驗證」或「金流驗證」才能完成交易，極可能為詐騙手法。警方呼籲，切勿點擊陌生人提供的不明連結，若有交易疑慮，應直接透過官方平台聯繫窗口確認。

警方強調，若在交易或投資過程中出現任何不安或疑慮，應立即停止依指示操作，並可撥打165反詐騙諮詢專線，或上警政署「打詐儀錶板」網站查詢最新詐騙手法與防範資訊。

台東縣警察局表示，近年詐騙手法不斷翻新，且針對特定族群量身打造話術，唯有持續強化防詐觀念，才能守住辛苦累積的財產。未來警方也將持續與軍方合作，深入部隊辦理多元防詐宣導，協助官兵提升識詐與應變能力，降低受害風險。