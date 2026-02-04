　
    • 　
>
地方 地方焦點

13年愛心不間斷　嘉義獅子會情人節陪伴弱勢長輩

▲▼ 嘉鳳獅子會化身一日情人　情人節攜手華山陪伴孤老不孤單 。（圖／華山基金會提供）

▲▼ 嘉鳳獅子會化身一日情人　情人節攜手華山陪伴孤老不孤單 。（圖／華山基金會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

情人節不只是戀人的節日，也能成為傳遞關懷的溫馨時刻。國際獅子會300E-1區嘉鳳獅子會長期支持華山基金會照顧在地弱勢長輩，13年來愛心不間斷。情人節前夕，嘉鳳獅子會於今（　）日上午在船老大囍宴餐廳舉辦「獅情話意‧愛在華山」公益捐贈記者會，邀請16位華山服務的爺爺奶奶共度溫馨時光，將浪漫化為實際陪伴，讓孤老感受被記得、被疼惜的幸福。

▲▼ 嘉鳳獅子會化身一日情人　情人節攜手華山陪伴孤老不孤單 。（圖／華山基金會提供）

活動現場貴賓雲集，包括嘉義市政府社會處副處長溫秋蘭、嘉義市議會議員張秀華、嘉鳳獅子會會長江虹蓉等人到場支持。嘉鳳獅子會獅姊們化身「一日情人」，親自陪伴長輩互動交流。船老大囍宴餐廳總經理特助楊賀閔認同華山基金會長期照顧長輩的理念，特別無償提供活動場地，展現企業的公益行動力。

活動中特別安排「兩顆蛋」甜點店創辦人陳迪筠（蛋娘）現場教學，帶領長輩與貴賓一同妝點「愛的蛋糕」，象徵用心與陪伴堆疊出的甜蜜回憶。最後，全體以愛心隊形合影留念，並由貴賓與獅姊們親手獻上「愛的玫瑰花」，溫馨畫面感動全場。

▲▼ 嘉鳳獅子會化身一日情人　情人節攜手華山陪伴孤老不孤單 。（圖／華山基金會提供）

74歲的林阿嬤分享，早年與丈夫共同打拚事業，卻因丈夫重病耗盡積蓄，丈夫過世後，又遭逢火災失去家園並承受外界指責，一度陷入憂鬱。華山基金會自108年起持續陪伴與關懷，從最初每次訪視淚流滿面，到如今能主動參與活動、展露笑容，讓站長深感多年付出十分值得。林阿嬤也感動表示：「這是一個很難忘的情人節，今天真的感覺被記得、被疼惜。」

▲▼ 嘉鳳獅子會化身一日情人　情人節攜手華山陪伴孤老不孤單 。（圖／華山基金會提供）

嘉鳳獅子會今年共募集211份愛心年菜，以愛心支票方式捐贈華山基金會。會長江虹蓉表示，希望社會大眾能多一分體諒與關愛，感謝獅姊們的慷慨付出，也期盼長輩都能過個好年。社會處副處長溫秋蘭則表示，感謝華山基金會與嘉鳳獅子會攜手照顧嘉義市長輩，共同打造幸福友善城市。曾任嘉鳳獅子會第八屆會長的市議員張秀華也肯定，能夠持續投入13年實屬不易，期盼未來每年都能將此視為重要公益目標。

▲▼ 嘉鳳獅子會化身一日情人　情人節攜手華山陪伴孤老不孤單 。（圖／華山基金會提供）

華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心，照顧本鄉本土老人」理念，提供三失長輩關懷訪視、物資協助、代辦庶務等免費到宅服務。然而，今年募款進度不如預期，距離目標仍有四成缺口，誠摯邀請企業與民眾共襄善舉，一同守護在地孤老。

