姚文智電影公司拿7千萬補助　國民黨諷退休紅包：文化部別裝死

▲前立委姚文智淡出政壇後，創辦湠台灣電影公司。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前民進黨立委姚文智2018年北市長選舉落幕後淡出政壇，他籌辦湠臺灣電影公司，在推出首部作品《流麻溝十五號》後，最新作品《甘露水》也在籌備當中。國民黨今（4日）質疑，「一部片獨拿7000萬文化部的補助，讓無數苦無資源的年輕創作者深感憤怒與無力！這不是扶植文化的輔導金，這根本是獨厚特定人士的綠色安家費！」

國民黨批評，有一種致富密碼叫「民進黨證」，有一種文化霸權叫「姚文智」。文化部114年度補助名單曝光，前民進黨立委姚文智的「湠臺灣電影公司」，一部片竟然獨拿7000 萬，什麼叫「綠色特權」？就是他隨便伸手，比一般人賺十輩子還多，全台灣有多少優秀的年輕導演、創作者，為了申請個50萬、100萬補助，寫企劃寫到爆肝、求爺爺告奶奶還被刁難？結果姚文智一個「政治退役」的綠營大老，轉個身開公司，政府直接搬7000萬現金送到他門口。

國民黨感嘆，這筆錢是一般上班族不吃不喝100年才賺得到的數字，這就是賴清德政府的「公平正義」嗎？只要顏色對了，國庫就是你家的提款機，顏色不對就在路邊吃土？

國民黨指出，就拿《流麻溝十五號》這部片來說，拿了文化部的國片輔導金1500萬、國發基金也出了2000萬、鄭文燦時期的桃園市政府300萬，加上群眾募資1千多萬，宣稱拍攝總經費的8000萬，還以「校園公益票」包場，邀請學生進戲院觀賞，結果票房只有4000萬，換做一般沒背景的電影創作家，早就倒閉離開電影圈，沒想到還可以繼續拍？

國民黨質疑，7000萬可以救活多少個獨立樂團？可以支持多少個新銳導演？文化部的資源是固定的，給了姚文智這個「政治暴發戶」7000萬，就代表有無數個真正有才華的年輕人被犧牲掉了。民進黨正在用「錢」壟斷話語權，扼殺台灣多元的創作空間，以後台灣的電影圈，是不是只剩下「歌頌民進黨」的片子能拍？請文化部不要再裝死，出來交代這7000萬的審查標準，為什麼退休政客可以拿天價補助？這筆錢是人民的血汗，不是給民進黨員的「退休紅包」。