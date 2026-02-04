　
地方 地方焦點

春節腳步近了　張麗善親送茂谷柑陪長輩迎新年

▲縣長張麗善前往斗六明德社區，將茂谷柑送到長輩手中，提前祝賀新年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善前往斗六明德社區，將茂谷柑送到長輩手中，提前祝賀新年。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

農曆年節將近，雲林縣政府以當令盛產的茂谷柑為媒介，為長輩送上節前祝福。縣府今年採購在地生產的茂谷柑，配送至全縣長青食堂及社區照顧關懷據點，讓參與共餐與活動的長輩與志工提前感受年節氣氛。今（4）日上午，縣長張麗善前往斗六市明德社區，親手將茂谷柑送到長輩手中，洋溢濃濃年味。

縣長張麗善表示，春節是家人團聚的重要時刻，茂谷柑正值產季，也是過年常見的應景水果，縣府特別選用在地優質農產，與長輩分享節慶喜悅，同時感謝長青食堂廚工與志工長期為長輩準備營養餐食，默默守護社區長者的日常生活。

張麗善指出，雲林縣長青食堂已從最初66處成長至196處，社區照顧關懷據點達207處，形成遍布各鄉鎮的照顧網絡。透過均衡飲食、規律作息與適度運動，有助延緩失智與老化，而長青食堂不僅提供一餐溫飽，更成為凝聚社區情感的重要場域。

縣府推動「愛老總綱領」，從食、衣、住、行、醫、養、友、心、樂、學等十大面向提出行動方案，希望鼓勵長輩走出家門，維持社交互動，透過歌唱、運動與學習課程，實現「在地安養、在地老化」。

社會處長林文志表示，截至2026年1月底，全縣196處長青食堂與207處社區照顧關懷據點，服務長輩與工作人員、志工合計約2萬6,000人。據點與食堂能持續運作，除仰賴基層人員與志工投入，更有賴長輩踴躍參與，讓社區空間充滿活力。

為感謝各據點與食堂工作人員及志工的付出，縣府自即日起至農曆年前，將茂谷柑陸續配送至全縣各服務據點，每顆水果都貼上祝賀標語，象徵將好運與祝福送進社區。林文志說，希望透過這份心意，讓長輩在參與活動與共餐時，都能感受到節慶的溫暖與陪伴。

▲縣長張麗善前往斗六明德社區，將茂谷柑送到長輩手中，提前祝賀新年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣府今年採購在地生產的茂谷柑，配送至全縣長青食堂及社區照顧關懷據點，讓參與共餐與活動的長輩與志工提前感受年節氣氛。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


02/02 全台詐欺最新數據

茂谷柑春節送暖長青食堂社區關懷雲林縣

