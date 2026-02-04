雲嘉首間智慧醫院全機構標章醫院　嘉基重視提升病人安全與照護質量

▲嘉基榮獲第26屆NHQA國家醫療品質獎，奪「智慧醫院全機構標章」。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在醫療體系加速邁向數位轉型與智慧化的關鍵時刻，嘉義基督教醫院於第26屆NHQA國家醫療品質獎「智慧醫療類」競賽中表現亮眼，榮獲【智慧醫院全機構標章】最高肯定，並同時獲得智慧服務組「綜合服務流程」、「藥事服務流程」兩項優良標章，以及「行政管理」、「住院（含加護病房）」、「手術服務」與「門診服務」流程標章，共計六項殊榮，展現嘉基全院整合、全面推動智慧醫療的成果。

嘉基院長陳煒表示，智慧醫院的核心不僅在於科技導入，更重視「以人為本」的服務精神。嘉基透過系統整合與跨部門協作，讓智慧科技成為輔助臨床決策、提升效率與降低風險的工具，協助醫護人員減輕行政負擔，將更多心力回歸病人照護，進而提升整體醫療品質與病人安全。

在「綜合服務流程」方面，嘉基智慧應用涵蓋環境管理、教學研究及社區健康。院方導入行動巡檢、門禁管理、水電與機房即時監控等系統，打造安全、節能的智慧醫療環境；並結合E-learning、大數據分析、AI與VR／AR輔助教學，推動教學研究發展，同時透過智慧平台串聯出院準備與長照資源，提供連續性的照護服務。

在「藥事服務流程」上，嘉基以病人用藥安全為核心，建構從處方、調劑到給藥的全流程智慧防誤機制，結合條碼、物聯網與AI影像辨識技術，有效降低用藥錯誤風險，並提升藥事服務效率。

此外，嘉基於行政管理、住院、手術及門診服務中，亦導入多語系導覽、用藥說明QR Code、遠距醫療及高齡友善綠色通道等智慧措施，提升就醫可近性。陳煒院長強調，嘉基將持續深化智慧醫療應用，結合永續治理理念，穩健朝智慧醫院目標邁進。