為攻擊伊朗鋪路？　華郵：美軍12艘軍艦、36架軍機集結中東

▲美軍近期在伊朗周遭基地進駐軍艦、戰機，被懷疑是在為攻打伊朗做準備。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

美軍大動作朝中東增兵！《華盛頓郵報》最新報導披露，白宮過去一個月已將數十架各式軍機部署至伊朗周邊基地，同時在該區域集結約12艘作戰艦艇，這波軍力調度引發外界高度關注，研判可能為川普政府對德黑蘭採取軍事行動預作準備。

《華盛頓郵報》引述多名不願具名的現任與前任美方國防官員說法指出，儘管此次部署規模不如先前轟炸伊朗核設施前的陣仗，但已足以為川普總統提供「可信且有效的武力選項」，藉此迫使伊朗重回核武談判桌。

報導更透過衛星影像及航班追蹤數據，揭露美軍集結的具體細節。根據追蹤資料顯示，美國林肯號航空母艦打擊群在3艘飛彈驅逐艦護衛下，已於1月26日駛入美軍中央司令部管轄範圍，目前正在阿拉伯海北部海域執行任務。

國防官員透露並經衛星照片證實，除了林肯號戰鬥群外，該地區另有至少8艘美軍軍艦待命，其中包括在荷姆茲海峽附近巡弋的驅逐艦。

值得注意的是，伊朗方面也非省油的燈。報導指出，德黑蘭近期同樣在荷姆茲海峽周邊加強軍事活動，除了派遣無人機執行偵察任務，更將一艘被分析家認定為伊朗無人機母艦的「夏希德·巴格瑞號」（Shahid Bagheri）部署於該海域，形成美伊雙方軍力對峙的緊張態勢。

不僅如此，空中武力的調度同樣驚人。飛航追蹤系統與衛星照片顯示，自1月中旬起，超過36架美軍戰機、無人攻擊機、空中加油機、偵察機及運輸機陸續通過或進駐該地區，多數降落在卡達的烏代德空軍基地（al-Udeid Air Base）。

軍事分析專家向《華盛頓郵報》透露，約旦境內的美軍基地也觀察到更多戰鬥機與搜救直升機進駐，顯見美方正在全方位強化區域軍事存在。

荷姆茲海峽向來被視為全球能源運輸的咽喉要道，每日有大量石油經此運往世界各地。美伊雙方在此敏感水域同步增兵，不僅牽動區域安全情勢，也可能影響全球能源市場穩定。