國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比爾蓋茲爆約炮俄女！　前妻認「淫魔富豪案」勾起婚姻痛苦回憶

▲▼比爾蓋茲與梅琳達。（圖／路透）

▲比爾蓋茲與梅琳達2021年宣布離婚前最後同框。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日因已故性犯罪富豪艾普斯坦的解密檔案曝光再度陷入風波，內容直指他涉及婚外情，甚至與俄羅斯女子有染並因此感染性病。比爾蓋茲的前妻梅琳達·法蘭琪·蓋茲首度公開回應，坦言這些爭議讓她再度想起「婚姻中極為痛苦的時光」，並慶幸自己已遠離那段泥淖。

梅琳達日前接受美國國家公共電台的Podcast節目Wild Card專訪時透露，每當艾普斯坦相關細節被重新提起，都讓她感到難以言喻的悲傷。她強調，「對我來說，這些事情一再被提及都讓人非常難受，因為會勾起婚姻裡頭非常、非常痛苦的記憶。」

她更進一步指出，出現在這些紀錄當中的所有人士，包括她的前夫在內，都應該對此負起回應的責任。

根據美國司法部最新公開的文件顯示，艾普斯坦曾聲稱蓋茲有婚外情紀錄，甚至暗指他與俄羅斯女子有染並因此感染性病。對於這些指控，蓋茲陣營已發出嚴正聲明駁斥。蓋茲的官方發言人表示，「這些指控來自一名早已被證實、心懷不滿的說謊者，內容完全荒唐且毫無根據。」並強調這些說法「完全荒謬」。

值得注意的是，儘管蓋茲的名字出現在解密檔案中，但艾普斯坦案件的任何受害者都未曾指控蓋茲涉及任何不法行為，其名字出現在文件裡也不代表有任何犯罪行為的暗示。英國廣播公司（BBC）已就梅琳達的最新發言聯繫蓋茲的代表團隊尋求進一步回應。

在訪談中，梅琳達也明確劃清界線，表示外界存在的種種疑問應該由當事人自行解答。她說，「至於還有什麼樣的疑問，說實話我甚至無法完全理解，那些問題應該由相關人士來回答，甚至包括我的前夫，而不該由我來承擔。」

事實上，美國媒體先前曾披露，早在兩人正式分居之前，梅琳達就已經對丈夫與艾普斯坦的交往感到深深不安。2021年，這對結縭27年的夫妻正式宣布離婚，震驚各界。離婚消息曝光後不久，蓋茲也承認自己曾在2019年與一名微軟公司員工發生婚外情。

 
02/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

比爾蓋茲艾普斯坦婚外情梅琳達解密檔案北美要聞

