快訊／高雄女裸屍詭握睡衣亡　同居男友到案：她最近心情不好

▲死者家屬到場之後，表示對死因有疑義 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

高雄一名30歲女子今（4）日被發現「全身赤裸」，詭異陳屍在一棟大樓地下室的機械車位升降平台上，據了解，女子為大樓住戶，生前曾有遭家暴紀錄，在案發後同居男友呂男卻行蹤不明。呂男稍早到案稱，女友近日心情不穩定，稱要去買飲料外出，但他追到頂樓卻目睹墜樓意外因此嚇到離開現場，詳細事發過程有待檢警進一步調查釐清。

警方表示，經查死者為該大樓一名30歲女住戶，墜樓時全身赤裸，胸部疑似有瘀青痕跡，後續封鎖現場進行採證，初步未發現明顯打鬥或外力破壞痕跡，第一時間報請地檢署檢察官進行相驗，以釐清死因。

警方進一步了解，死者生前曾有遭到家暴相關紀錄，而案發後，同居的呂姓男友行蹤不明，警方展開追查後終於找到呂男。呂男稍早到案表示，女友最近心情不穩定，昨晚說自己要去買飲料，但是關門聲太大，呂男覺得怪才追出去，結果趕到頂樓，就發現她墜樓，而他也因為嚇到而跑掉。

▲高雄市一名女子墜樓，被發現時為全身赤裸，警方到場採證 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調閱監視器畫面發現，死者案發前疑似自18樓墜落，最後影像顯示，死者當時身穿一件黃色睡衣，但被發現時卻是全身赤裸，手中仍拿著該件睡衣，前後狀況明顯不符，成為案情中的關鍵疑點之一。此外，警方也發現，死者的同居男友在女子墜樓約一分半鐘後，出現在監視器畫面中，相關動向已列為調查重點。

家屬在完成初步相驗後，對於死因仍存有疑慮，檢察官已指示後續擇期再行複驗，並將持續比對監視器畫面、現場跡證及相關人員說法，全案仍待進一步釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995