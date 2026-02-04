3監委濫用公務車懲處僅要求道歉　黃國昌嗆廢物院：刪到0元！

▲「眾馬奔騰 萬眾同欣」民眾黨春節小物開箱記者會，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

監察委員去年被爆私用公務車的爭議，監察院報告今（4日）出爐，蘇麗瓊無懲處、王榮璋促其注意、林郁容則是要求在監察院會道歉。對此，民眾黨創黨主席柯文哲說，「既然院長一年都沒上班了，這機關好像沒有也不會怎麼樣，所以我還是主張，就把它廢掉」；黨主席黃國昌也說，今中央委員會也有討論此事並決議，「今年度，等到正式開始審總預算時，民眾黨對監察院立場非常清楚，刪到0元，1塊錢都不留」。

針對監察院對3人的懲處結果，創黨主席柯文哲說，官官相護本來就預期中，但他更有興趣的是，起訴他的林俊言，現在檢察署打算怎麼處理？就這樣虛晃一招就過去？這不就是民進黨一貫的做法？什麼壞事都幹完了，然後混一混就過去。

「監察院我還是主張把它廢掉就算了。」柯文哲打比方，以前一個助理跟說要出國去玩、要請假一個多月，「我說你請假一個多月我們都正常運作，到時候會覺得好像沒有你都可以」。他說，既然院長一年都沒上班了，這機關好像沒有也不會怎麼樣，「所以我還是主張，就把它廢掉，今年預算不要給他編了，也不用再提名，趁勢就把它廢掉就好」。

黃國昌說，監察院這一次的作為，只是再度印證台灣人民對監察院的印象，「官官相護，廢物院」。去年民眾黨團還給監察院機會，辦理追加預算時，監察院希望給一點錢運作，「當初是監察院副秘書長在立法院預算協商時跟我做的承諾，立法院全程轉播，結果，整整遲了3個多月後做出來的結果，老實講，真的讓人看了不曉得該哭該笑」。

黃國昌表示，這樣的人要當監察委員，用這種標準要求自己，那要用什麼標準整治官箴？因此，在今天監察院的這個決定出來後，民眾黨中央委員會今也有討論此事，由於黨團總召陳清龍是當然中央委員，會中交換意見後決議，「今年度，等到正式開始審總預算時，民眾黨對監察院立場非常清楚，刪到0元，1塊錢都不留」。