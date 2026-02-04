　
社會 社會焦點 保障人權

神鬼女會計和大嫂9年詐公司2億　又被查出聯手丈夫騙千萬

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲賴女和大嫂、丈夫等人詐公司超過千億。（示意圖／ETtoday資料照）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

賴姓女子和大嫂在嘉義某工業公司當會計，先前被查出爆出兩人從2010年到2018年間，以不實發票詐取公司超過2億元，遭到判刑。檢調又查出，賴女也曾和朱姓丈夫、木業公司王姓老闆聯手，又坑了工業公司超過1226萬。嘉義地檢署偵結，再將賴、朱、王3人起訴。

起訴書指出，賴女在嘉義縣民雄鄉某工業公司擔任會計，卻利用職便，先在2007年向朱姓丈夫示，工業公司有進項發票不足額的情形，要求丈夫向王姓木業公司老闆謊稱可代理工業公司採購，並指示王以其的木業公司開立不實發票。

3人合議後，王在2008年間，將不實的銷貨事項填載在自己公司統一發票上，共開立不實統一發票5張。經賴收取後，王因此獲得發票金額5％的營業稅費用，共13萬1250元。而賴拿到5張偽造發票，便於2007年5月間，將不實銷貨事項填在工業公司的估價單和轉帳傳票上，並偽造公司相關人員簽名，導致工業公司以為自己有向王男的公司訂貨，將262萬5000匯入朱男帳戶。

賴女食髓知味，以相同手法，拿了朱男的木材公司開立的不實發票、估價單、轉帳傳票，又再向工業公司詐得964萬9500元。

全案曝光後，檢方認為3人涉犯商業會計法第71條第1款之將不實事項記入會計憑證罪嫌，賴女又另涉犯行使偽造私文書、詐欺取財、將不實事項記入會計憑證等罪嫌，將3人提起公訴。

02/02 全台詐欺最新數據

459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美國前第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）的前夫比爾．史帝芬森（Bill Stevenson）涉嫌殺害64歲妻子琳達（Linda Stevenson），近日被德拉瓦州大陪審團以一級謀殺罪起訴。新堡郡警方2日聲明證實，77歲的比爾已於2日在住處被捕，目前羈押於威明頓霍華德楊懲教所，保釋金達50萬美元。

關鍵字：

嘉義詐騙不實發票會計詐騙起訴商業會計法

