看見13年等待　牙醫賴奕卲返鄉守護偏鄉口腔健康

▲賴奕卲醫師1月29日正式進駐口湖衛生所，成為當地13年來首位常駐牙醫師。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

歷經13年等待，雲林口湖鄉衛生所終於迎來首位常駐牙醫師。1月29日賴奕卲醫師正式進駐，為長期缺乏牙科資源的沿海鄉鎮補上重要一環。過去，當地居民看牙需跨鄉鎮奔波至北港、四湖、台西，對長者與行動不便者而言尤為辛苦，如今牙醫師常駐，不僅改善就醫不便，也為偏鄉口腔照護帶來穩定發展契機。

口湖鄉自2013年最後一家牙醫診所歇業後，長達13年未設立固定牙科診療據點，只能仰賴巡迴醫療支援。雲林縣衛生局長曾春美表示，感謝縣牙醫師公會多年來持續派遣醫師深入偏鄉，定期補位基層牙科服務，讓鄉親在資源有限的情況下，仍能維持基本口腔照護。

賴奕卲醫師為雲林在地人，曾於台大雲林分院服務超過20年，累積豐富臨床經驗。他回憶，在門診工作期間，經常遇到偏鄉患者因交通與資源限制而延誤治療，口腔問題日益惡化。基於這樣的觀察與心念，他選擇投入無牙科診所的口湖鄉服務，希望以長期駐點方式，提供連續而穩定的醫療照護。

曾春美指出，賴醫師的投入不僅展現醫者仁心，也為雲林推動偏鄉醫療政策樹立重要示範。未來，衛生局將以口湖為核心據點，逐步發展跨鄉鎮支援與外展服務，讓偏遠地區居民也能獲得與都會區相近的牙科照護品質。

衛生局也同步規劃後續配套措施，從人力到設備全面升級。包括逐步汰換老舊診療器材，增設必要設備，提升門診效率與治療品質；同時推動長者定期口腔檢查與衛教服務，預防牙周病與牙齒缺失，延緩咀嚼功能退化；並結合校園與社區資源，加強學童刷牙教育與齲齒防治，從小建立正確口腔保健觀念。

實際走進口湖衛生所牙科診間，可見嶄新的診療設備與明亮空間，前來候診的多是熟面孔，彼此寒暄問候，彷彿社區的一部分。有長者表示，過去看牙要請家人載往外縣市，如今走路就能到診所，「省下的不只是時間，心也安定多了」。

曾春美呼籲，口腔健康與全身健康密切相關，民眾應養成正確刷牙、定期檢查的習慣，及早預防勝於事後治療。衛生局未來也將持續整合專業醫療人力與在地資源，縮短城鄉差距，完善偏鄉口腔照護網絡。

她強調，醫療平權不是口號，而是一步一腳印累積而成。透過穩定人力進駐與制度化支持，讓偏鄉居民不再為基本醫療奔波，才能真正實現「在地老化、在地健康」的目標，為雲林沿海地區打造長遠而可持續的醫療環境。