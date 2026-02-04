　
社會 社會焦點 保障人權

台南、苗栗接連發生砍人案　警政署：加強見警率與通報應變機制

▲苗栗市南苗市場鍾姓男子持刀砍傷警員遭擊斃案，鍾男遭起底患病多年，曾在醫院砍人、8年前攻擊過警察。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗市南苗市場鍾姓男子持刀砍傷警員遭擊斃，鍾男曾在醫院砍人曾有襲警紀錄。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者張君豪／台北報導

3日晚間台南市南區金華路二段、4日上午苗栗市南苗市場接連發生持刀攻擊事件，分別造成員警與民眾受傷、一名嫌犯遭擊斃，兩案目前均由警方調查釐清事發經過與相關責任。對於連續發生重大案件，警政署強調，警方均於最短時間內排除危害，展現打擊暴力犯罪之決心。

今天上午南苗市場發生的鍾姓男子攻擊員警案，過程中警方依法開槍制止，鍾男胸部中彈送醫急救後不治，朱姓員警頭部血流如注送醫，目前於加護病房觀察；另外羅姓民眾在現場協助制止過程中，左手掌遭子彈波及受傷，送醫手術治療。

另外，昨日晚間8時12分，台南金華路二段第六警分局金華派出所外發生持刀傷人案件，救護人員到場後，將一名50多歲腹部受傷男子及一名20多歲背部受傷女子送醫，兩人送醫時意識清醒。警方表示，涉案29歲陳姓男子於派出所外持足療工具追逐並攻擊民眾，員警聽聞求救聲後立即到場壓制並逮捕，陳男在壓制過程中手部受傷，送醫後由警方帶回調查，相關犯案動機與經過仍待進一步釐清。
▲苗栗市南苗市場持刀攻擊警員案，朱姓警員頭中2刀，縫合搶救後傷勢穩定。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市南苗市場持刀攻擊警員案，朱姓警員頭中2刀，縫合搶救後傷勢穩定。（圖／記者楊永盛翻攝）

針對近期公共場所接連發生持刀傷人案件，警政署表示，已要求各警察機關檢視人潮聚集區域之巡邏與勤務部署，加強市場、交通場站及重要公共空間見警率，並持續與消防、衛生及社政單位協調通報與應變機制，以降低類似事件對公共安全造成的衝擊。

警政署強調，針對近期社會矚目案件，警方均於最短時間內排除危害，展現打擊暴力犯罪之決心。未來將持續精進勤務部署，深化社會安全網之網絡協調，強化案件通報、指揮與調度，建構安全生活環境，讓全國民眾安心過好年。

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

