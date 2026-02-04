LINE免費「過年8款貼圖」拜年超好用！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

年關將近，黃金漲勢驚人成了搶匪眼中的「肥肉」！大陸浙江紹興市一名男子因手頭吃緊，趁夜色闖進金店搶走總重156.44克的黃金飾品。原以為神不知鬼不覺，沒想到紹興警方獲報後立刻啟動「閃電攔截」，巡防隊員僅憑一頂「白帽子」鎖定目標。從碰面到抓人，前後只花了短短5分鐘。