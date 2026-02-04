　
民生消費

超商連5天「買1送1」優惠懶人包！咖啡、飲料、日用品5折起

▲全家便利商店。（圖／記者廖婕妤攝）

▲全家連續5天推出優惠。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

連續5天省起來，全家、萊爾富今（4）日起至2月8日，祭出多款飲料、咖啡、冰品與民生用品「買1送1」、「加價多1件」與組合促銷，不少品項等同5折起，適合趁便宜補貨。

★全家

全家便利商店於2月4日至2月8日，推出為期5天「會員限定優惠」，多款飲料、咖啡、冰品與民生用品同步下殺。Let’s Café特濃美式、特濃拿鐵推出「任選兩件特價79元」，經典冰磚拿鐵則為「兩件99元」。Let’s Tea仙女紅茶推出「第二杯10元」。

飲料部分，黑松沙士清新紅柚風味祭出「買1送1」，換算每瓶約18元；FamiCollection四季春青茶則推出「加10元多1件」優惠，兩瓶合計40元。

即食飲品、零食同樣加入優惠行列，貝納頌輕負擔機能黑咖啡推出「買1送1」，Niseko牛奶巧酥雪糕則為「加10元多1件」。乳品方面，福樂超能蛋白優酪指定口味推出「任選兩件59元」。

生活用品也有實用優惠，舒潔濕式衛生紙30抽原價79元，現推出「三件109元」組合，等於不到5折。全家提醒，優惠皆為會員限定，實際販售品項與數量依各店庫存為準，售完為止。

▼全家連續5天優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富自2月4日至2月8日推出「限時殺5日」優惠，即食與常備食品方面，「台畜胡麻味噌雞胸肉」單件特價39元；泡麵則有農心辛拉麵「買1送1」。

飲料、零食部分，包含「Hi-Life Original 海洋深層水2000ml」與「韓國樂天草莓優格風味碳酸飲250ml」皆為「買1送1」，而「韓國椰果QQ沙瓦（芒果、蘇打）」則是單件39元。零食與生活用品同樣入列優惠清單，「百吉花生好酥雪糕」推出「第2件10元」促銷。

居家必備的「國際牌電池超值包」與多款不同規格電池，推出「任選買1送1」方案。萊爾富提醒，活動商品與數量依各門市實際販售為準，優惠期間售完即止。

▼萊爾富限時優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

