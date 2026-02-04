盧秀燕慰問谷關消防分隊　市府將持續投入資源強化山域救災能量

▲盧秀燕市長今日到谷關消防分隊慰問視察，並親發新年賀卡及加菜金。（圖／記者李陳信得攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

疫情解封後，國人走向戶外，登山健行蔚為風潮，但也導致臺中市和平區山域事故搜救案件逐年升高。為維護民眾生命財產安全，臺中市長盧秀燕今（4日）今日親赴和平區谷關消防分隊進行慰問與視察，立法院副院長江啟臣、市議員古秀英、朱元宏、副秘書長林育鴻、消防局第二大隊大隊長余易祐、和平區代表會代表林吉財、和平區公所區長吳萬福均出席，市議員吳振嘉也派員到場致意。

市長強調，市府將持續投入資源，強化和平地區山域救災能量，做消防弟兄姊妹們最強而有力的後盾，也提醒春節期間要加強旅遊安全維護，讓民眾平安過好年。

台中市114年度山域事故就有60多起，其中和平區谷關七雄的登山步道就佔了32件，大多因為迷途或裝備體能問題導致。盧秀燕表示：「工欲善其事，必先利其器。」她指出，和平區地形地貌特殊，消防與救災設備配置需因地制宜，若相關車輛與裝備有需求，市府將全力協助籌措與改善。

今日山搜隊員也在現場實地操作價值30萬元的鈦合金籃式擔架輕型推輪系統。消防局長孫福佑表示，谷關分隊同仁皆訓練有素，結合此次車輛及通訊設備的升級，將能為大台中市民及遊客提供更完善、有效率的緊急應變服務。

消防局第二大隊大隊長余易祐指出，依114年山域事故統計，全年共計60件，其中75%發生於海拔2,500公尺以下的「中級山」地區，和平區「谷關七雄」即佔32件，為事故最密集區域。為確保山域搜救順遂，谷關分隊平日加強座標定位、繩索系統、複合地形救援及野外急救等訓練，並建立跨機關與民力聯繫管道，善用衛星定位通訊設備、熱顯像無人機等科技救災器材。

山域救援的成功經典案例包含去年11月江姓軍人獨攀「蝶夢八唐」縱走失聯案件，此案透過訊號比對、軌跡套圖、空拍機搜尋及橫向協調各界支援，最終順利完成救援，展現官民合作成效。