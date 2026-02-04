《爸爸回家做晚飯》年菜特輯暖爸阿Ben下廚　廚佛Fred翻車名場面全都錄

▲《爸爸回家做晚飯》年節特輯，由廚佛Fred手把手示範年菜作法，並邀請演藝圈暖爸代表阿Ben（白吉勝）下廚同樂。

圖、文／全聯福利中心提供

全聯福利中心自製料理節目《爸爸回家做晚飯》熱播七年，累積集數突破310集、總觀看次數飆破3,064萬，單集平均觀看高達54.7萬次，長年陪伴觀眾的晚餐時光。農曆年前夕推出年節特輯，由廚佛Fred手把手示範年菜作法，並邀請演藝圈暖爸代表阿Ben（白吉勝）下廚同樂。兩位人夫從年節日常分享、親子互動經驗談，到歪樓幽默互虧，笑點全程不間斷，帶領觀眾在輕鬆氛圍中快速掌握料理秘訣，讓自煮年菜變得簡單又有趣，陪大家在歡笑中打造暖心的圍爐記憶，享受年節最幸福的時刻。

阿Ben大談娘家蹭飯趣事 廚佛Fred盛盤翻車尷尬求饒

節目一開場介紹來賓，Fred便感性告白，笑稱自己一路走來都是「照著阿Ben的人生模板前進」，從偶像團體、唱片到節目主持，隨即話鋒一轉自嘲「目前只有上節目這件事有達成！」話才說完，阿Ben立馬補刀「但你看到我老婆（徐小可）的次數，好像比看到我還多！」Fred嚇得當場緊急踩煞車「這種事不要在節目上說啦！很危險，會被爆出來！」兩人一來一往瞬間變成吐槽擂台。聊到年菜話題，阿Ben坦言新婚初期夫妻倆都不大會煮，過年只能回娘家「蹭飯」吃。Fred則點出關鍵「現在很多年菜都用買的，但卻容易失去"自煮"的樂趣。」也因此節目特別教觀眾製作簡單年菜，主打不需繁瑣工序，也能輕鬆變出星級年味。

▲Fred現場教學清爽開運年菜「什錦娃娃菜鮭魚燒」。

這對人夫組合笑料不斷，當被問到最喜歡老婆做的哪道年菜時，阿Ben竟反問「乾煸四季豆算年菜嗎？」Fred原地愣住三秒，隨後展現超強求生欲回答「可以……我也不好意思得罪她（徐小可）！」逗趣互動笑翻全場。而阿Ben回頭追問Fred是否也會準備年菜，他則老實表示家中較為傳統，祭祀三牲等重頭戲都由媽媽操刀，若自己再下廚反而會煮太多造成浪費，意外揭露廚佛私下務實孝順的一面。為了平反名號，Fred現場教學清爽開運年菜「什錦娃娃菜鮭魚燒」，更強力推薦全聯冷凍便利包挪威鮭魚排，退冰即煮、中西餐都合適，絕對是煮夫煮婦們的救星。Fred從帶皮鮭魚的油脂特性、煎魚火候，到蛋酥炸法一一專業示範，甚至大方分享秘訣「鮭魚煎到表面冒出大量白色蛋白，代表火候已過頭、肉質偏熟，按壓有彈性才是最好吃的狀態。」不料盛盤時卻發生翻車名場面，Fred竟忘了放靈魂蛋酥，尷尬定格崩潰喊話後製「這段剪掉！」而阿Ben早已在一旁笑歪腰。

▲「花開富貴白菜捲」走福建菜系閩菜的清爽路線。

阿Ben父愛噴發分享育兒經 廚佛Fred笑揭動力靠五個小朋友

下道菜則是「花開富貴白菜捲」，走福建菜系閩菜的清爽路線，講究以燉煮慢慢煨出湯頭與食材原味。兩位老爸一邊打肉餡一邊聊親子互動，阿Ben甜蜜分享孩子用崇拜眼神看著自己做菜，是當爸最有成就感的瞬間；Fred聽完突發奇想問「男生是不是都比較晚講話？」阿Ben立刻解釋「大雞晚啼」是晚熟但聰明，強調每個孩子都有自己的成長節奏，沒想到老司機Fred 一秒想歪差點沒法收尾，現場笑成一團。笑鬧歸笑鬧，料理細節一點也不馬虎，Fred建議選用全聯冷凍日本生食級干貝熬湯，強調食材自帶鮮甜水分能把整鍋味道撐起來；阿Ben包白菜捲手法細膩、成品整齊漂亮，獲廚佛大力讚賞是「百年難得一見的奇才」，還當場被挖角問要不要轉行當廚師，阿Ben客氣回讚 Fred做菜游刃有餘、看起來很享受，Fred則開玩笑自揭真相「背後支撐我的是五個小朋友（千元鈔），錢到位、我到位！」誠實發言再度逗樂全場。至於白菜捲若不小心散開，Fred 也幽默替觀眾預先解套，笑說「那就改名叫『花開富貴白菜大雜燴』！」照樣能端上桌、氣勢不減。

最後成品上桌清爽甘甜，阿Ben吃上癮直呼「好想再吃一個！」在笑聲與滿足中完美收尾。想知道更多廚房實用技法與烹飪知識，敬請鎖定每週三更新的《爸爸回家做晚飯》 YouTube 官方頻道，以及每週一《PX Channel》推出的「一分鐘料理」，記得訂閱、分享並開啟小鈴鐺，不錯過每一道暖心料理。



