　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《爸爸回家做晚飯》年菜特輯暖爸阿Ben下廚　廚佛Fred翻車名場面全都錄

▲▼爸爸回家做晚飯,廚佛Fred,全聯。（圖／業者提供）

▲《爸爸回家做晚飯》年節特輯，由廚佛Fred手把手示範年菜作法，並邀請演藝圈暖爸代表阿Ben（白吉勝）下廚同樂。

圖、文／全聯福利中心提供

全聯福利中心自製料理節目《爸爸回家做晚飯》熱播七年，累積集數突破310集、總觀看次數飆破3,064萬，單集平均觀看高達54.7萬次，長年陪伴觀眾的晚餐時光。農曆年前夕推出年節特輯，由廚佛Fred手把手示範年菜作法，並邀請演藝圈暖爸代表阿Ben（白吉勝）下廚同樂。兩位人夫從年節日常分享、親子互動經驗談，到歪樓幽默互虧，笑點全程不間斷，帶領觀眾在輕鬆氛圍中快速掌握料理秘訣，讓自煮年菜變得簡單又有趣，陪大家在歡笑中打造暖心的圍爐記憶，享受年節最幸福的時刻。

阿Ben大談娘家蹭飯趣事　廚佛Fred盛盤翻車尷尬求饒

節目一開場介紹來賓，Fred便感性告白，笑稱自己一路走來都是「照著阿Ben的人生模板前進」，從偶像團體、唱片到節目主持，隨即話鋒一轉自嘲「目前只有上節目這件事有達成！」話才說完，阿Ben立馬補刀「但你看到我老婆（徐小可）的次數，好像比看到我還多！」Fred嚇得當場緊急踩煞車「這種事不要在節目上說啦！很危險，會被爆出來！」兩人一來一往瞬間變成吐槽擂台。聊到年菜話題，阿Ben坦言新婚初期夫妻倆都不大會煮，過年只能回娘家「蹭飯」吃。Fred則點出關鍵「現在很多年菜都用買的，但卻容易失去"自煮"的樂趣。」也因此節目特別教觀眾製作簡單年菜，主打不需繁瑣工序，也能輕鬆變出星級年味。

▲▼爸爸回家做晚飯,廚佛Fred,全聯。（圖／業者提供）

▲Fred現場教學清爽開運年菜「什錦娃娃菜鮭魚燒」。

這對人夫組合笑料不斷，當被問到最喜歡老婆做的哪道年菜時，阿Ben竟反問「乾煸四季豆算年菜嗎？」Fred原地愣住三秒，隨後展現超強求生欲回答「可以……我也不好意思得罪她（徐小可）！」逗趣互動笑翻全場。而阿Ben回頭追問Fred是否也會準備年菜，他則老實表示家中較為傳統，祭祀三牲等重頭戲都由媽媽操刀，若自己再下廚反而會煮太多造成浪費，意外揭露廚佛私下務實孝順的一面。為了平反名號，Fred現場教學清爽開運年菜「什錦娃娃菜鮭魚燒」，更強力推薦全聯冷凍便利包挪威鮭魚排，退冰即煮、中西餐都合適，絕對是煮夫煮婦們的救星。Fred從帶皮鮭魚的油脂特性、煎魚火候，到蛋酥炸法一一專業示範，甚至大方分享秘訣「鮭魚煎到表面冒出大量白色蛋白，代表火候已過頭、肉質偏熟，按壓有彈性才是最好吃的狀態。」不料盛盤時卻發生翻車名場面，Fred竟忘了放靈魂蛋酥，尷尬定格崩潰喊話後製「這段剪掉！」而阿Ben早已在一旁笑歪腰。

▲▼爸爸回家做晚飯,廚佛Fred,全聯。（圖／業者提供）

▲「花開富貴白菜捲」走福建菜系閩菜的清爽路線。

阿Ben父愛噴發分享育兒經　廚佛Fred笑揭動力靠五個小朋友

下道菜則是「花開富貴白菜捲」，走福建菜系閩菜的清爽路線，講究以燉煮慢慢煨出湯頭與食材原味。兩位老爸一邊打肉餡一邊聊親子互動，阿Ben甜蜜分享孩子用崇拜眼神看著自己做菜，是當爸最有成就感的瞬間；Fred聽完突發奇想問「男生是不是都比較晚講話？」阿Ben立刻解釋「大雞晚啼」是晚熟但聰明，強調每個孩子都有自己的成長節奏，沒想到老司機Fred 一秒想歪差點沒法收尾，現場笑成一團。笑鬧歸笑鬧，料理細節一點也不馬虎，Fred建議選用全聯冷凍日本生食級干貝熬湯，強調食材自帶鮮甜水分能把整鍋味道撐起來；阿Ben包白菜捲手法細膩、成品整齊漂亮，獲廚佛大力讚賞是「百年難得一見的奇才」，還當場被挖角問要不要轉行當廚師，阿Ben客氣回讚 Fred做菜游刃有餘、看起來很享受，Fred則開玩笑自揭真相「背後支撐我的是五個小朋友（千元鈔），錢到位、我到位！」誠實發言再度逗樂全場。至於白菜捲若不小心散開，Fred 也幽默替觀眾預先解套，笑說「那就改名叫『花開富貴白菜大雜燴』！」照樣能端上桌、氣勢不減。

最後成品上桌清爽甘甜，阿Ben吃上癮直呼「好想再吃一個！」在笑聲與滿足中完美收尾。想知道更多廚房實用技法與烹飪知識，敬請鎖定每週三更新的《爸爸回家做晚飯》 YouTube 官方頻道，以及每週一《PX Channel》推出的「一分鐘料理」，記得訂閱、分享並開啟小鈴鐺，不錯過每一道暖心料理。


 影片相關連結：
《爸爸回家做晚飯》YouTube官方頻道：https://www.youtube.com/@pxcookathome
《爸爸回家做晚飯》－ 什錦娃娃菜鮭魚燒：https://youtu.be/BKkmCXU3OeI　
《PX Channel》一分鐘料理播放清單：https://reurl.cc/8bgbp4

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳淡如認「放棄日本長居權」：國民年金多得可怕
快訊／3張加油中200萬　獎落2縣市
快訊／17張千萬發票！　幸運兒一次看
快訊／馬如龍49歲兒猝逝　相驗死因曝光
快訊／竹聯幫大老吳敦病逝　黑白兩道震驚
袁惟仁病逝！吳宗憲悲吐「才剛匯大筆金額」嘆：一路好走
輝達北士科權利金拍板！金額是秘密　地上權設定「50+20」年
快訊／兒被鄰居刺胸奪命　母悲再無人孝順...求重判結局曝
搭機「目睹超沒品一幕」萬人崩潰　前空姐曝：無法勸阻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鼓鼓呂思緯「背鍋」助陣《爸爸回家做晚飯》　全聯先生邱彥翔和廚佛瑞德Fred拋梗互虧

《爸爸回家做晚飯》年菜特輯暖爸阿Ben下廚　廚佛Fred翻車名場面全都錄

台北國際書展門票可抵購書　搭配文化幣放大「用2點送1點」

南橫公路「瓦筏哈橋」通車　全台最易受災路段重生

尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺爛：價值45萬

佔地50年！金紙鋪終於收攤　彰化南瑤宮盼升格國定古蹟

搭機「目睹超沒品一幕」　萬人崩潰：我都會碰！前空姐曝無法勸阻

威力彩衝9.7億！命理師點名「4生肖、4星座」偏財運旺爆：快去買

2025年AI營收前10名「情感陪伴有4款」！教授驚：台灣特有現象

尾牙發1個漢堡！等員工吃完「老闆下秒驚人出手」　全場嗨：很實在

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸屁孩放火燒死薩摩耶

《爸爸回家做晚飯》年菜特輯暖爸阿Ben下廚　廚佛Fred翻車名場面全都錄

台北國際書展門票可抵購書　搭配文化幣放大「用2點送1點」

南橫公路「瓦筏哈橋」通車　全台最易受災路段重生

尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺爛：價值45萬

佔地50年！金紙鋪終於收攤　彰化南瑤宮盼升格國定古蹟

搭機「目睹超沒品一幕」　萬人崩潰：我都會碰！前空姐曝無法勸阻

威力彩衝9.7億！命理師點名「4生肖、4星座」偏財運旺爆：快去買

2025年AI營收前10名「情感陪伴有4款」！教授驚：台灣特有現象

尾牙發1個漢堡！等員工吃完「老闆下秒驚人出手」　全場嗨：很實在

義大遊樂世界春節嗨到228！　見「馬」288入園吃喝玩全包

快訊／高雄女裸屍詭握睡衣亡　同居男友到案：她最近心情不好

大阪世博TECH WORLD館回台展出！　卓榮泰曝時間地點邀國人參觀

看見13年等待　牙醫賴奕卲返鄉守護偏鄉口腔健康

姚文智電影公司拿7千萬補助　國民黨諷退休紅包：文化部別裝死

台南、苗栗接連發生砍人案　警政署：加強見警率與通報應變機制

神鬼女會計和大嫂9年詐公司2億　又被查出聯手丈夫騙千萬

房貸40年真的不可怕？他喊「年紀太大」才是　兩派吵翻

大S生前是俠女！霸氣喊「賺錢養吳佩慈」　小刀受囑託爆：心地好到難以相信

鍾欣凌跟老公分房三年　自爆高中就偷看A片

盧秀燕慰問谷關消防分隊　市府將持續投入資源強化山域救災能量

【武士刀當街亮出】騎士拒檢威嚇警察　驚險瞬間曝光

生活熱門新聞

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

探5℃！　最凍時間曝

「立春」4生肖先動先贏

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

凍3天！　估跌破6℃強冷空氣要來了

網酸「張忠謀坐輪椅」：有錢又怎樣？　許美華反轟愚蠢

爬101「辦公室男對他狂搖頭」　霍諾德1舉動神爆了

美議員批擋國防預算！詹江村怒：再唧唧歪歪「就制裁美國」

哪個世代最辛苦？他點名「最慘一代」網戰翻

長輩紅包「過年要8000、1萬」？過來人曝行情

桃園燈會18公尺主燈曝光！驚奇設計全網歪樓

「鏡像人」手術成功　半年甩肉22公斤

大S猝逝完整時間軸　醫：「泡湯+吃退燒」致命主因

更多熱門

相關新聞

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

皮蛋、香菜、啤酒等「獵奇系」洋芋片近來在社群掀起話題，愛買量販彙整近20天銷售數據，公布「特殊口味洋芋片 TOP 5 熱銷排行榜」，多力多滋「皮蛋口味」奪冠，香菜口味次之，顯示話題性、重口味仍是帶動買氣的關鍵。

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

全聯限時「茼蒿」29元　6款生鮮最低37折起

全聯限時「茼蒿」29元　6款生鮮最低37折起

義大利百年鍋具「不到1折換購」

義大利百年鍋具「不到1折換購」

全聯限時4天「吳郭魚49元」

全聯限時4天「吳郭魚49元」

關鍵字：

爸爸回家做晚飯廚佛Fred全聯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面