　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美對台出售F-35機率提高　專家揭中東戰場「讓北京看見科技落差」

▲▼F-35戰鬥機。（圖／路透）

▲美軍F-35戰鬥機。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

華府戰略顧問公司Wikistrat執行長凱斯勒（Oren Kesler）指出，從中東戰場上，北京已見識到西方軍事科技的壓倒性優勢，開始高度關注雙方科技落差。他認為，在川普政府主導下，美國出售F-35戰機給台灣的可能性正在攀升。

科技落差巨大　北京高度擔憂

凱斯勒接受《中央社》專訪時指出，從烏克蘭戰爭到打擊伊朗，解放軍已目睹美製戰機、防空系統等西方軍事裝備，對上俄系與伊朗武器時展現的巨大優勢。

他提到，解放軍擔憂的並非「兵力數量」，而是戰場上的「科技差距」，因為台海衝突將以海空戰為主軸，後者也將成為勝負關鍵。在此背景下，川普執政期間，對台出售F-35戰機的機率提高。

▼去年10月底在南韓登場的川習會。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 川習會。（圖／達志影像／美聯社）

對台出售F-35機率高　但恐激怒北京

凱斯勒直言，川普看待軍售的角度截然不同，他不像歷任總統那樣擔心激怒北京或與北京對立，「甚至樂在其中」，「川普更像是一個商人，他想看到那些支票。」這種以商業角度看待軍售、較少顧慮地緣政治風險的態度，使得F-35這類敏感軍售案的政治門檻大幅降低。

不過凱斯勒也警告，F-35正是中國最擔心的科技優勢，一旦美台推動此案，北京反應勢必比以往更激烈，升高軍事壓力。

凱斯勒也駁斥了「疑美論」的說法，他強調若中國把「美軍戰艦調往中東」視為對台出手契機，將會是嚴重誤判。因為美國作為全球軍事強權，絕對有能力應對多區域作戰。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
捧紅賈靜雯、郝劭文！　吳敦睡夢中病逝
快訊／4檔飆股「抓去關」新名單　昇達科明起20分鐘撮合一次
尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺爛：價值45
今年第2號颱風「西望洋」估明天生成！周末低溫急探7度
春聯揮毫「一馬平川」要超越李四川？　黃國昌：別太多政治聯想
快訊／台南足療師隨機砍人釀2傷　殺人未遂遭聲押
快訊／萊爾富抽出第4位「台積電股票」得主　市值178萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

佛州州長參選人開Tinder救選情！　黑歷史曝光「家暴愛愛未成年」

奈及利亞村莊遭血洗！　武裝盜匪「闖入大屠殺」至少35死

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」　獄警崩潰：我們搞砸了

淫魔富豪檔案曝！15年前「吃人」指控引關注　墨國模特兒失蹤15年

海上對峙升級！美伊核談判6日阿曼登場　德黑蘭要求換地點

為攻擊伊朗鋪路？　華郵：美軍12艘軍艦、36架軍機集結中東

比爾蓋茲爆約炮俄女！　前妻認「淫魔富豪案」勾起婚姻痛苦回憶

美對台出售F-35機率提高　專家揭中東戰場「讓北京看見科技落差」

搶救女性患者「免脫胸罩」？韓修新版CPR指引惹議　專家曝急救關鍵

日本托嬰中心男師「摸數十名男童下體」被逮！　惡狼長相曝光

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸屁孩放火燒死薩摩耶

佛州州長參選人開Tinder救選情！　黑歷史曝光「家暴愛愛未成年」

奈及利亞村莊遭血洗！　武裝盜匪「闖入大屠殺」至少35死

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」　獄警崩潰：我們搞砸了

淫魔富豪檔案曝！15年前「吃人」指控引關注　墨國模特兒失蹤15年

海上對峙升級！美伊核談判6日阿曼登場　德黑蘭要求換地點

為攻擊伊朗鋪路？　華郵：美軍12艘軍艦、36架軍機集結中東

比爾蓋茲爆約炮俄女！　前妻認「淫魔富豪案」勾起婚姻痛苦回憶

美對台出售F-35機率提高　專家揭中東戰場「讓北京看見科技落差」

搶救女性患者「免脫胸罩」？韓修新版CPR指引惹議　專家曝急救關鍵

日本托嬰中心男師「摸數十名男童下體」被逮！　惡狼長相曝光

吳敦病逝！曾鬧翻乾女兒賈靜雯嘆「太突然」　林志穎淚謝：沒他就沒我

異鄉徒步遇寒夜　大武警助日籍翁安心歇腳

台北花市2/12起至2/16中午　連續108小時營業不打烊

南消和緯分隊攜手宮廟宣導防火　提醒春節用火用電安全

樂天桃猿2026春訓進駐台東　縣府盼帶動運動觀光

佛州州長參選人開Tinder救選情！　黑歷史曝光「家暴愛愛未成年」

把關春節食安！金門跨局處聯合稽查抽驗　全數合格

金門縣議會響應年菜募集　溫暖家扶兒童迎新春

松信是最溫暖的家　許淑華挑戰市議員6連霸

春節前夕慰勞基層警　台東縣議長吳秀華成功分局致贈慰問品

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

國際熱門新聞

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

馬斯克找淫魔登極樂島　女兒首證實

南韓完了！美國研擬正式宣布「調漲關稅」

美軍擊落伊朗無人機　白宮：按原定計畫進行

川普結束政府停擺、軟體股拖累美股重挫　台積電ADR跌1.64％

好市多烤雞「無防腐劑」翻車！　官方回應了

韓「豆腐渣工程」！80m風電塔柱折斷化成灰

台男創「毒品暗網帝國」　紐約法院重判30年

利比亞強人格達費之子遭「處決式暗殺」！

男客機上性侵犯16歲少女　機長霸氣折返航班

雪崩背包成奪命凶器！22歲女慘死日滑雪場

馬斯克被傳喚　X驚涉兒童性影像

星馬祭鞭刑打擊詐騙！「最多鞭24下」痛爆

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

更多熱門

相關新聞

曾被嗆瘋癲阿北　川普允諾救援女主播老母

曾被嗆瘋癲阿北　川普允諾救援女主播老母

美國NBC電視台《今日秀》主播薩凡納·格思里（Savannah Guthrie）高齡84歲的母親疑遭人擄走，警方2月3日證實聯邦調查局（FBI）已審查一封疑似勒索信件，被認為與這名主播有過節的總統川普，也表態願意增派聯邦探員介入調查。

挨轟配合統戰　國民黨批陸委會：兩岸的絆腳石

挨轟配合統戰　國民黨批陸委會：兩岸的絆腳石

紐時：習近平「極端偏執」整肅解放軍

紐時：習近平「極端偏執」整肅解放軍

美國出生即有「公民權」案　最高法院4/1聽審

美國出生即有「公民權」案　最高法院4/1聽審

放過哈佛？　川普加碼求償318億

放過哈佛？　川普加碼求償318億

關鍵字：

F-35軍售川普美中台台海

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面