美對台出售F-35機率提高　專家揭中東戰場「讓北京看見科技落差」

▲美軍F-35戰鬥機。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

華府戰略顧問公司Wikistrat執行長凱斯勒（Oren Kesler）指出，從中東戰場上，北京已見識到西方軍事科技的壓倒性優勢，開始高度關注雙方科技落差。他認為，在川普政府主導下，美國出售F-35戰機給台灣的可能性正在攀升。

科技落差巨大 北京高度擔憂

凱斯勒接受《中央社》專訪時指出，從烏克蘭戰爭到打擊伊朗，解放軍已目睹美製戰機、防空系統等西方軍事裝備，對上俄系與伊朗武器時展現的巨大優勢。

他提到，解放軍擔憂的並非「兵力數量」，而是戰場上的「科技差距」，因為台海衝突將以海空戰為主軸，後者也將成為勝負關鍵。在此背景下，川普執政期間，對台出售F-35戰機的機率提高。

▼去年10月底在南韓登場的川習會。（圖／達志影像／美聯社）



對台出售F-35機率高 但恐激怒北京

凱斯勒直言，川普看待軍售的角度截然不同，他不像歷任總統那樣擔心激怒北京或與北京對立，「甚至樂在其中」，「川普更像是一個商人，他想看到那些支票。」這種以商業角度看待軍售、較少顧慮地緣政治風險的態度，使得F-35這類敏感軍售案的政治門檻大幅降低。

不過凱斯勒也警告，F-35正是中國最擔心的科技優勢，一旦美台推動此案，北京反應勢必比以往更激烈，升高軍事壓力。

凱斯勒也駁斥了「疑美論」的說法，他強調若中國把「美軍戰艦調往中東」視為對台出手契機，將會是嚴重誤判。因為美國作為全球軍事強權，絕對有能力應對多區域作戰。