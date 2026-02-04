斗六震天府送3888枚翡翠福牌　恐再現排隊點燈人龍

▲斗六震天府今年準備限量3888枚翡翠福牌，開光加持後供信眾點燈領取。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

農曆新年腳步逼近，而最早熱鬧起來的，依舊是香火鼎盛的廟宇。創立超過50年的斗六震天府，主祀池府千歲，長年守護地方平安，今年春節再推出一系列祈福活動，從點燈送翡翠福牌、發美金紅包，到擲茭拚發財金，誠意與規模全面升級，已有不少信眾提前打電話詢問，預料過年期間將再現排隊人潮。

震天府供奉五府千歲，主祀池府王爺，並配祀神農大帝與福德正神。其中福德正神尊像手持如意與元寶，象徵事事如意、財源滾滾，也寓意加官進祿、財富到位，長年深受地方信眾敬仰。廟方表示，每逢農曆年前後，許多民眾都會攜家帶眷前來點燈參拜，希望為新的一年求得平安順遂。

▲福德正神尊像手持如意與元寶，象徵事事如意、財源滾滾，也寓意加官進祿、財富到位。（圖／記者游瓊華翻攝）

今年歲次丙午年，震天府特別推出「點燈送翡翠福牌」活動，嚴格限量3888枚。震天府副主委楊勝權表示，福牌選用高等級翡翠打造，並非市面常見紀念品，且特別禮請道長依循傳統科儀，擇今（4）日吉日吉時完成開光加持，希望信眾能將平安與好運隨身佩戴，「這不只是一塊福牌，更是一份王爺給信眾的祝福。」

配合新春點燈傳統，震天府今年也擴大點燈規模，除原有光明燈、太歲燈外，新增藥師燈400盞與財神燈1080盞。除了點燈，除夕夜「開廟門」發紅包活動同樣備受關注。去年廟方發出美金紅包338個，今年再度加碼至388個。廟方表示，希望透過紅包祝福信眾「一路發、年年發」，也讓除夕夜現場更添熱鬧氣氛。

▲福牌特別禮請道長依循傳統科儀，擇吉日吉時完成開光加持。（圖／記者游瓊華翻攝）

農曆大年初一至初三，震天府將舉行躦轎腳祈福活動，並同步推出「發財金擲茭」活動，只要擲出三聖筊，就能立即獲得發財金紅包1個，口號直接喊出「得三聖筊，馬上有錢」。今年發財金限量500個，送完為止，預料將成為過年期間人氣焦點。

廟方也提到，疫情期間，不少信眾前來向池府王爺虔誠祈求平安，感念神明護佑地方度過難關。曾景坐表示，正因為這份信仰力量，讓廟方更有責任在新的一年持續為地方祈福，「希望大家來拜的不只是財運，更能帶走一份心安與希望。」

▲震天府供奉五府千歲，主祀池府王爺，並配祀神農大帝與福德正神。（圖／記者游瓊華翻攝）