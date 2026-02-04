　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

斗六震天府送3888枚翡翠福牌　恐再現排隊點燈人龍

▲廟方推出限量3888枚翡翠福牌，開光加持後供信眾領取。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六震天府今年準備限量3888枚翡翠福牌，開光加持後供信眾點燈領取。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

農曆新年腳步逼近，而最早熱鬧起來的，依舊是香火鼎盛的廟宇。創立超過50年的斗六震天府，主祀池府千歲，長年守護地方平安，今年春節再推出一系列祈福活動，從點燈送翡翠福牌、發美金紅包，到擲茭拚發財金，誠意與規模全面升級，已有不少信眾提前打電話詢問，預料過年期間將再現排隊人潮。

震天府供奉五府千歲，主祀池府王爺，並配祀神農大帝與福德正神。其中福德正神尊像手持如意與元寶，象徵事事如意、財源滾滾，也寓意加官進祿、財富到位，長年深受地方信眾敬仰。廟方表示，每逢農曆年前後，許多民眾都會攜家帶眷前來點燈參拜，希望為新的一年求得平安順遂。

▲廟方推出限量3888枚翡翠福牌，開光加持後供信眾領取。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲福德正神尊像手持如意與元寶，象徵事事如意、財源滾滾，也寓意加官進祿、財富到位。（圖／記者游瓊華翻攝）

今年歲次丙午年，震天府特別推出「點燈送翡翠福牌」活動，嚴格限量3888枚。震天府副主委楊勝權表示，福牌選用高等級翡翠打造，並非市面常見紀念品，且特別禮請道長依循傳統科儀，擇今（4）日吉日吉時完成開光加持，希望信眾能將平安與好運隨身佩戴，「這不只是一塊福牌，更是一份王爺給信眾的祝福。」

配合新春點燈傳統，震天府今年也擴大點燈規模，除原有光明燈、太歲燈外，新增藥師燈400盞與財神燈1080盞。除了點燈，除夕夜「開廟門」發紅包活動同樣備受關注。去年廟方發出美金紅包338個，今年再度加碼至388個。廟方表示，希望透過紅包祝福信眾「一路發、年年發」，也讓除夕夜現場更添熱鬧氣氛。

▲廟方推出限量3888枚翡翠福牌，開光加持後供信眾領取。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲福牌特別禮請道長依循傳統科儀，擇吉日吉時完成開光加持。（圖／記者游瓊華翻攝）

農曆大年初一至初三，震天府將舉行躦轎腳祈福活動，並同步推出「發財金擲茭」活動，只要擲出三聖筊，就能立即獲得發財金紅包1個，口號直接喊出「得三聖筊，馬上有錢」。今年發財金限量500個，送完為止，預料將成為過年期間人氣焦點。

廟方也提到，疫情期間，不少信眾前來向池府王爺虔誠祈求平安，感念神明護佑地方度過難關。曾景坐表示，正因為這份信仰力量，讓廟方更有責任在新的一年持續為地方祈福，「希望大家來拜的不只是財運，更能帶走一份心安與希望。」

▲廟方推出限量3888枚翡翠福牌，開光加持後供信眾領取。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲震天府供奉五府千歲，主祀池府王爺，並配祀神農大帝與福德正神。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳淡如認「放棄日本長居權」：國民年金多得可怕
快訊／3張加油中200萬　獎落2縣市
快訊／17張千萬發票！　幸運兒一次看
快訊／馬如龍49歲兒猝逝　相驗死因曝光
快訊／竹聯幫大老吳敦病逝　黑白兩道震驚
袁惟仁病逝！吳宗憲悲吐「才剛匯大筆金額」嘆：一路好走
輝達北士科權利金拍板！金額是秘密　地上權設定「50+20」年
快訊／兒被鄰居刺胸奪命　母悲再無人孝順...求重判結局曝
搭機「目睹超沒品一幕」萬人崩潰　前空姐曝：無法勸阻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

看見13年等待　牙醫賴奕卲返鄉守護偏鄉口腔健康

盧秀燕慰問谷關消防分隊　市府將持續投入資源強化山域救災能量

斗六震天府送3888枚翡翠福牌　恐再現排隊點燈人龍

埔里發放1至5歲兒童生日禮金　申請時間方法一次看

確保民眾訴訟權益　馬祖語首位司法通譯王建華上任

福建更生保護跨海傳情　書畫迎春關懷馬祖更生人

台南閱讀教育再升級！　布可星球進化第6等級解鎖

撐起心靈避風港！心理健康支持方案　青壯世代減壓有靠山

處理車禍意外變救命現場！　男駕駛癲癇發作困車內警即時馳援

基隆看守所春節電話懇親　連結親情助收容人回歸社會

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸屁孩放火燒死薩摩耶

看見13年等待　牙醫賴奕卲返鄉守護偏鄉口腔健康

盧秀燕慰問谷關消防分隊　市府將持續投入資源強化山域救災能量

斗六震天府送3888枚翡翠福牌　恐再現排隊點燈人龍

埔里發放1至5歲兒童生日禮金　申請時間方法一次看

確保民眾訴訟權益　馬祖語首位司法通譯王建華上任

福建更生保護跨海傳情　書畫迎春關懷馬祖更生人

台南閱讀教育再升級！　布可星球進化第6等級解鎖

撐起心靈避風港！心理健康支持方案　青壯世代減壓有靠山

處理車禍意外變救命現場！　男駕駛癲癇發作困車內警即時馳援

基隆看守所春節電話懇親　連結親情助收容人回歸社會

快訊／高雄女裸屍詭握睡衣亡　同居男友到案：她最近心情不好

大阪世博TECH WORLD館回台展出！　卓榮泰曝時間地點邀國人參觀

看見13年等待　牙醫賴奕卲返鄉守護偏鄉口腔健康

姚文智電影公司拿7千萬補助　國民黨諷退休紅包：文化部別裝死

台南、苗栗接連發生砍人案　警政署：加強見警率與通報應變機制

神鬼女會計和大嫂9年詐公司2億　又被查出聯手丈夫騙千萬

房貸40年真的不可怕？他喊「年紀太大」才是　兩派吵翻

大S生前是俠女！霸氣喊「賺錢養吳佩慈」　小刀受囑託爆：心地好到難以相信

鍾欣凌跟老公分房三年　自爆高中就偷看A片

盧秀燕慰問谷關消防分隊　市府將持續投入資源強化山域救災能量

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

地方熱門新聞

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

黃偉哲第一時間到院探視

金門港旅運中心試營運　場站外禁推車

台電金門志工陪80位長者採買年貨

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

玖壹壹跨界冷凍食品　聯名老字號推「台味」

草商校友吳德龍亞洲技能競賽奪金

國民黨與獅子會攜手　桃園復興區寒冬送暖

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

鹿谷農民診所深耕30餘年轉型竹山秀傳鹿谷院區

台南金華路隨機傷人警即時制伏黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

板橋江翠社宅130戶開箱　侯友宜：照顧弱勢及婚育家庭

更多熱門

相關新聞

基隆看守所電話懇親　強化收容人復歸力

基隆看守所電話懇親　強化收容人復歸力

為促進收容人與家屬情感聯繫，並營造溫馨祥和的春節氛圍，法務部矯正署基隆看守所今（4日）辦理「春節電話懇親活動」，透過通話讓收容人向家人傳遞關懷與祝福。同時，亦結合中華電信基隆營運處共同宣導ESG理念，展現公私協力推動永續發展的具體成果。

木工班巧手再生廢家具　邱佩琳率隊贈弱勢

木工班巧手再生廢家具　邱佩琳率隊贈弱勢

繼光香香雞推2款「新春套餐」　限時88折優惠再送春聯

繼光香香雞推2款「新春套餐」　限時88折優惠再送春聯

台金第四波加班機再釋出1184個座位

台金第四波加班機再釋出1184個座位

夜間國道事故高7.5倍　14服務區祭貨車駕駛咖啡半價

夜間國道事故高7.5倍　14服務區祭貨車駕駛咖啡半價

關鍵字：

斗六市震天府春節祈福點燈

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面