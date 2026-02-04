日本托嬰中心男師「摸數十名男童下體」被逮！　惡狼長相曝光

▲木村正章猥褻數十名男童。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

日本東京一名任職於新宿區私立認可保育園的40歲保育士木村正章，因涉嫌猥褻多名男童，4日被警視廳搜查一課依不同意猥褻罪名逮捕。令人震驚的是，他所任職的保育園及其關聯的學童保育機構中，竟有數十名男童出面指控遭到性犯罪，案情之重大引發社會譁然。

根據《時事通信社》報導，警方指出，木村正章被指控於2024年1月5日晚間至6日清晨期間，利用擔任學童保育支援員的職務之便，在長野縣立科町的住宿設施內，趁男童們就寢時，潛入房間撫摸其下體進行猥褻行為。面對指控，木村正章矢口否認犯行，堅稱「我沒有做過這些事」。

更令人髮指的是，警方從木村正章扣押的智慧型手機中，搜出多達1200張不雅影像，其中竟包含約360張兒童色情照片。警方研判，木村正章的犯案時間可能長達4年之久，受害男童人數眾多。

一名男童家長2025年10月向警方報案後，整起事件才曝光，而木村正章則隨即遭到停職處分至今。

多名學童向調查人員證實，他們親眼目睹木村正章對其他男童做出不當碰觸的行為，這些證詞成為警方深入追查的重要線索。警視廳搜查一課目前正全力清查受害人數及犯案次數，不排除還有更多受害者尚未現身。

木村正章任職的這間保育園以24小時全天候營運的認可保育園聞名，過去經常受到媒體報導。該園從嬰兒出生43天起即可收托，根據園方官網介紹，主要服務對象包括醫療從業人員、公務員及餐飲業員工等需要彈性托育時間的家長。

事件爆發後，許多家長陷入難以置信的震驚中。一名女性家長回憶，木村正章總是「表現開朗，笑容滿面地打招呼，給人感覺很好」。另一名曾在數年前將孩子送托該間保育園的44歲女性更透露，即使在孩子畢業後，木村正章仍會主動帶孩子去遊樂園或健康中心遊玩，「完全無法想像會發生這種事，真的太震驚了」。

面對嚴重的指控，保育園理事長對外表示，「我們會查明事實真相，並以最嚴格的態度處理此事」。

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。