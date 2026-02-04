高市早苗表態「自衛隊入憲」　 陸外交部：日方應深刻反省侵略歷史

▲中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

日本首相兼自民黨總裁高市早苗近日明確表達修改憲法、將「自衛隊」寫入條文的強烈意願，此舉引發周邊國家高度關注。大陸外交部發言人林劍於今（4）日回應，日本修憲問題牽動國際社會與亞洲鄰國關注，並敦促日方應深刻反省侵略歷史，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於國際社會。

中國外交部今4日舉行例行記者會，記者提問，「日本首相、自民黨總裁高市早苗2日明確表達修改憲法、將自衛隊寫入條文的意願。中方對此有何評論？」

林劍表示，二戰期間，日本軍國主義給地區和世界帶來了深重的災難，《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》等具有國際法效力的文件，明確了日本作為戰敗國的國際義務，這也是日本重返國際社會的政治和法律前提。正因如此，日本的修憲問題一直受到國際社會和亞洲鄰國的高度關注。

林劍稱，我們敦促日方深刻反省侵略歷史，傾聽國內民眾和平反戰聲音，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

根據日媒報導，日本首相高市早苗日前首度明確表態，希望能推動修改現行憲法，將自衛隊的法律地位正式寫入條文。這項主張被視為日本戰後防衛政策的重大轉向，隨即引發國際社會高度討論。