大陸 大陸焦點 特派現場

論壇後宣布上海居民赴金馬　蕭旭岑：因國共建立起互信平台

▲▼國民黨副主席蕭旭岑、國家政策研究基金會副董事長李鴻源受訪。（圖／讀者提供）

▲蕭旭岑、李鴻源受訪。（圖／讀者提供）

記者陳冠宇／綜合報導

「國共智庫論壇」昨日剛順利閉幕，大陸文旅部今（4）日就發布最新旅遊措施，宣布將於近期正式恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。對此，率團赴北京參加論壇的國民黨副主席蕭旭岑表示，此政策宣布代表國民黨和大陸建立起一個互信、有效的平台，並稱「這只是一個開始」，相信未來在國共兩黨重啟溝通平台之下，會讓更多台灣的產業與民眾受惠。

蕭旭岑今日下午在北京受訪表示，很高興聽到大陸文旅部宣布，上海居民可以赴金門馬祖自由行。他說，昨日國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源宣布了共同意見，今天大陸就立刻有此政策宣布。

蕭旭岑續指，這就是他們此趟到大陸最重要的目的，就是為了台灣的產業、台灣的民眾發聲，而且建立起一個溝通平台，針對包含觀光、旅遊、醫療、防災等重要領域都建立起平台，「有共同意見之後，大陸馬上就有這麼好的一個政策宣布，所以這就是我們中國國民黨在做實事」。

蕭旭岑表示，他相信綠營有一些人不樂見這樣的成果，所以批評論壇是大拜拜或酸言酸語，但是馬上就有這樣的政策宣布，代表國民黨和對岸建立起一個互信、有效的平台，「我相信這只是一個開始，未來在我們兩黨重啟這個溝通平台之下，我們會讓更多的產業、更多的民眾都能夠受惠，是我們未來要積極努力的目標」。

對於未來如何實現該機制的持續性？蕭旭岑指出，在國民黨主席鄭麗文上任之後，現在已經踏出第一步，就是恢復已停滯10年之久的國共智庫平台，未來會研究是否讓此平台定期化，並針對重要議題、重要領域繼續溝通交流。

談及本次論壇是否為「鄭習會」鋪路？蕭旭岑回應，最重要的是兩岸能夠春暖花開，今天剛好是立春，立春是一年的開始，這也是兩岸關係從冬天走向春天的重新出發，未來中國國民黨要努力扮演好為台灣老百姓發聲謀福利的角色。至於未來更高層的互動，他相信在兩黨建立起互信跟溝通平台之下，會水到渠成。

被問及台灣年底選舉是否影響國民黨對陸政策，蕭旭岑回應，台灣有很多民調都顯示希望兩岸維持溝通管道，繼續深化交流是台灣的主流民意，中國國民黨也要依循主流民意來進行，所以他相信這樣的政策不會有變動。

02/02 全台詐欺最新數據

459 1 9993 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

吳淡如認「放棄日本長居權」：國民年金多得可怕
快訊／3張加油中200萬　獎落2縣市
快訊／17張千萬發票！　幸運兒一次看
快訊／馬如龍49歲兒猝逝　相驗死因曝光
快訊／竹聯幫大老吳敦病逝　黑白兩道震驚
袁惟仁病逝！吳宗憲悲吐「才剛匯大筆金額」嘆：一路好走
輝達北士科權利金拍板！金額是秘密　地上權設定「50+20」年
快訊／兒被鄰居刺胸奪命　母悲再無人孝順...求重判結局曝
搭機「目睹超沒品一幕」萬人崩潰　前空姐曝：無法勸阻

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國共論壇金門馬祖國民黨兩岸觀光上海蕭旭岑

