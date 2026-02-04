　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安27本「市長書單」全公開！　《黃仁勳傳》也在列

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府文化局提供）

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府文化局提供，下同）

記者郭運興／台北報導

2026台北國際書展3日開幕，台北市長蔣萬安今（4日）出席台北書展並為首屆「寫臺北」年度書獎頒獎，他也特別分享今年的個人書單和大家分享，共有27本書入列，特別的是，書單中包含《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》、《從邊緣到核心：台灣半導體如何成為世界的心臟》，也引起討論。

蔣萬安今日出席台北書展並為首屆「寫臺北」年度書獎頒獎，在頒獎典禮致詞時也表示，自己一向熱愛閱讀，並深受《歷史的教訓》（The Lessons of History）一書影響，其中提到「文明的進步不只是創造多少財富，而在於留下了多少記憶」，這句話也成為推動「寫臺北」書獎的重要起點。

蔣萬安指出，過去三年多來，市府投注大量心力於捷運建設、都市更新與河岸改造等硬體工程，但真正讓城市有靈魂的，是市民與創作者所書寫、所記錄的生活故事。

蔣萬安提到，以萬華廣州街轉角的「九日咖啡」為例，創辦人陳江海將傳統鎖匠技藝與咖啡文化結合，營造出充滿人情味與職人精神的街角風景，並透過「台北造起來」計畫，讓老店在保留傳統精神下重新被看見，這正是最具「台北味」的城市風景。

蔣萬安強調，文字具有讓城市從平面地圖轉為立體記憶的魔力，本屆參賽作品中，有人從味覺、有人從歷史、也有人從不同生活視角描繪台北，展現城市多元面貌。

蔣萬安也提到，自己在台北出生、成長，對這座城市有深厚情感，並認為台北的魅力不僅存在於101、西門町或故宮等知名景點，更藏身於街角巷弄中的一棵大樹、一處古蹟，或是一間值得駐足一整個下午的小店

最後，蔣萬安及文化局長蔡詩萍在參觀台北國際書展以及現場購書，以實際行動表達支持，並向大眾推廣特色主題館與好書，蔣萬安也分享他的個人書單。

★蔣萬安市長選書

1. 《台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景》。作者：水瓶子等。

2. 《樹可能記得（枝葉繁茂版）》。作者：Ballboss；繪者Ballboss。

3.《野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶》。作者：野島剛；譯者：鄭天恩。

4.《失控的焦慮世代》。作者：強納森‧海德特 Jonathan Haidt。

5. 《怎麼辦，怎麼辦呢？》。作者：幾米。

6.《無盡之愛：站在總統身後的那對夫婦，與他們親歷的60年代白宮風雲》。作者：桃莉絲．基恩斯．古德溫 Doris Kearns Goodwin。

7. 《2050科技與商業藍圖—未來學家凱文・凱利預言10000天後的世界》。作者：凱文．凱利（Kevin Kelly）、吳晨。

8.《 從邊緣到核心：台灣半導體如何成為世界的心臟》。作者：史欽泰、陳添枝、吳淑敏。

9.《10歲開始學AI》。作者：羅絲．霍爾、瑞秋．佛斯。

10.《臺灣影形力──六個尋找電影的跨域影像藝術》。作者：孫松榮。

11.《這裡不簡單1-3套書：1.不簡單的棒球場2.不簡單的國際機場3.不簡單的歌劇院》。企劃：小木馬編輯部；文：黃健琪、王致凱，吳子平、張家榮。

12.《基礎建設全圖解：秒懂STEM！160張精緻彩圖、50組關鍵詞，掌握超厲害人造設施的運作原理》。作者：格雷迪．希爾豪斯（Grady Hillhouse）。

13. 《新加坡大戰略—小國的政治、經濟和戰略之道》。作者：洪清源。

14.《日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩》。作者：溫若喬。

15. 《十年一覺電影夢：李安傳（經典新版）》。作者：張靚蓓。

16.《共同知識》。作者：史迪芬．平克(Steven Pinker)。

17.《繼承經濟》。作者：伊麗莎．菲爾比(Eliza Filby)。

18.《地圖即政治？》。作者：威廉．藍金(William Rankin)。

19. 《皮諾丘木偶奇遇記》。作者：卡洛．科洛迪 Carlo Collodi。

20. 《到得了的地方：臺北西城的故事和感動》。作者：李鼎。

21.《生成式AI教室：看圖就懂，超實用操作指南》。作者：鈴木秀樹。

22.《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》。作者：史帝芬．維特（Stephen Witt）。

23.《我與城市（吉本芭娜娜的半自傳）》。作者：吉本芭娜娜。

24.《怪城少女》。作者：劉思坊。

25.《我們怎麼失去的新聞江山？：一個老記者的心靈戰場》。作者：林照真。

26.《台北早餐大王：咀嚼一座城市的生活百態》。作者：真芳早餐編輯部。

27.《繁花》。作者：金宇澄。

▲▼台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府文化局提供）

02/02 全台詐欺最新數據

關鍵字：

蔣萬安書單台北國際書展書單台北輝達黃仁勳

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

